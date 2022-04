Munitie, drones en 800 miljoen dollar: nieuw militair steunpakket van VS voor Oekraïne

Verder heeft de president ook nog eens 500 miljoen dollar (460 miljoen euro) toegezegd aan economische steun voor Oekraïne. Dat bedrag is bedoeld om cruciale overheidsactiviteiten voort te zetten. Die hulp komt boven op de 500 miljoen die hij in maart al toekende aan Oekraïne. In twee maanden tijd heeft de VS een miljard euro aan economische steun geboden aan Oekraïne.

Biden kondigde ook versoepelingen voor Oekraïense vluchtelingen aan. Op dit moment zijn er 15.000 Oekraïners naar de VS getrokken. In totaal worden er ongeveer 100.000 toegelaten. Biden zegt dat Oekraïners die al familie hebben in de VS versneld een visum kunnen aanvragen om de doorstroom te vergemakkelijken.

De VS wil op die manier de stroom aan Oekraïners beperken die via de grens met Mexico het land binnen willen komen. Vanaf komende maandag is die route geen optie meer, behalve als er extreme omstandigheden zijn, zeggen Amerikaanse functionarissen.

Russische schepen ook niet naar VS

De Verenigde Staten gaan ook Russische schepen uit de havens weren vanwege de oorlog in Oekraïne, in navolging van Canada en de EU. Volgens Biden mag geen enkel schip dat onder Russische vlag vaart of dat eigendom is van een Russisch bedrijf of persoon aanmeren in een Amerikaanse haven.

De maatregel heeft waarschijnlijk geen grote economische gevolgen voor de VS. Persbureau Reuters becijferde dat er vorig jaar in totaal zo'n 1800 Russische schepen in een Amerikaanse haven aanlegden, een fractie van het totale scheepsverkeer.