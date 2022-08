SIPA Press France

NOS Nieuws • vandaag, 19:38 Na drie dagen geweld is het rustig in Gaza, maar voor hoelang? Ties Brock correspondent Israël/Palestijnse gebieden

Ties Brock correspondent Israël/Palestijnse gebieden



De nachten waren de afgelopen dagen het moeilijkst, zegt Hasan al-Shaer. Hij is 30 en woont in de Gazastrook. "We hoorden in het donker continu explosies, en elke inslag in de buurt voelde als een aardbeving. Er is niet veel dat je kunt doen als de bommen vallen, we hebben hier geen schuilkelders."

Na de wapenstilstand van afgelopen nacht halen de meeste Palestijnen in Gaza opgelucht adem. Bij de gewelddadigheden tussen het Israëlische leger en de extremistische beweging Islamitische Jihad werden in de Palestijnse enclave volgens de Palestijnen in totaal 45 mensen gedood, onder wie 15 kinderen. Ook zijn er ruim 300 gewonden, tegenover zo'n 30 gewonden in Israël.

Een groot deel van de slachtoffers viel door Israëlische bombardementen, maar het lijkt erop dat een deel van de doden ook te wijten is aan verkeerd afgestelde raketten van Islamitische Jihad, de beweging die het doelwit was van de Israëlische aanvallen en waarvan twee commandanten en een aantal strijders werden gedood.

Ook al weet je dat we als VN geen doelwit zijn, het blijft angstaanjagend. Nederlandse VN-diplomate Yvonne Helle

De dood van de kinderen is het moeilijkst te accepteren, zegt Hasan al-Shaer, die zelf een zoon van 4 heeft: "De hele tijd kwamen er op mijn tijdlijn beelden voorbij van getroffen kinderen, ik ben blij dat daar nu voorlopig een eind aan komt. En ook dat ik mijn zoontje niet meer hoef uit te leggen waar alle knallen continu vandaan komen."

De explosies waren ook goed te horen voor de Nederlandse VN-diplomaat Yvonne Helle, die de afgelopen dagen in Gaza was. "Met een 'woesj' hoorde ik keer op keer raketten vertrekken van plekken in de buurt van ons kantoor", zegt Helle, die het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties in de Palestijnse gebieden leidt. "Ook hoorden we de inslagen van de Israëlische bommen. Ook al weet je dat we als VN geen doelwit zijn, het blijft angstaanjagend."

Volgens de eerste cijfers zijn bij het geweld in Gaza ruim 400 mensen dakloos geraakt, doordat hun huizen verwoest werden of ernstig beschadigd raakten. Ook zijn er ruim 5000 mensen bij gekomen die voedselhulp of noodhulp nodig hebben, zegt Helle: "En die komen boven op de grote groep die al aangewezen was op hulpgeld."

In de Gazastrook, een gebied iets groter dan twee keer Texel, wonen ruim twee miljoen Palestijnen. Israël veroverde het gebied in 1967, net als de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Israël trok zijn legertroepen in 2005 terug uit de Gazastrook, maar blijft het luchtruim en het zeegebied controleren, net als het grootste deel van de grenzen. De Verenigde Naties beschouwen de Gazastrook daarom nog steeds als door Israël bezet gebied. Binnen de Gazastrook is Hamas aan de macht, een streng-islamitische Palestijnse beweging die door Israël en het Westen wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Sinds Hamas ruim vijftien jaar geleden de macht overnam, blokkeert Israël samen met Egypte de doorgang van de meeste personen en veel goederen in en uit het gebied. Mede door deze blokkade verkeert de economie van de Gazastrook in zeer slechte staat.

Nu de wapenstilstand een feit is, komt de levering van humanitaire hulp en voedsel aan Gaza weer op gang. De afgelopen week had Israël alle grensovergangen afgesloten, waardoor een tekort aan onder meer brandstof was ontstaan. Huishoudens hadden maar een paar uur per dag stroom. Met de levering van 160.000 liter diesel wordt de elektriciteitscentrale weer op gang geholpen, al blijven elektriciteit en schoon water schaars.

Ook kunnen ziekenhuizen weer bevoorraad worden met medicijnen, zoals de kliniek waar de 32-jarige arts Salam Khashan werkt. Bij haar was het de afgelopen dagen rustiger dan normaal. "Alleen de echte noodgevallen kwamen nog langs", zegt ze. "Andere mensen durfden de straat niet op. Daardoor hebben patiënten met bijvoorbeeld diabetes of hoge bloeddruk niet op tijd hun medicijnen gekregen."

Khashan is opgelucht over het staakt-het-vuren, maar vreest dat een nieuwe uitbarsting van geweld niet lang op zich zal laten wachten. Ook Hasan al-Ghaer houdt daar rekening mee: "Het kan ieder moment escaleren, je kunt nu eenmaal niet voorspellen wat de Israëliërs en de Palestijnse groepen van plan zijn. Bijna ieder jaar is het hier oorlog, je weet dat dit niet de laatste keer is geweest."

Ook in Israël wordt de wapenstilstand met scepsis ontvangen:

0:38 Israëliërs reageren sceptisch op wapenstilstand: 'Het is een illusie'