NOS Nieuws • vandaag, 09:01 • Aangepast vandaag, 11:39 Staakt-het-vuren Gaza houdt stand, Palestijnen rouwen om burgerslachtoffers

De broze wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnse groepering Islamitische Jihad in Gaza houdt vooralsnog stand. Het staakt-het-vuren ging gisteravond officieel om 22.30 uur Nederlandse tijd in, maar tot vlak na dat tijdstip waren er nog hevige beschietingen. Daarna werd het rustig.

Daarmee zijn de drie dagen van Israëlische bombardementen op de Gazastrook en raketbeschietingen door Islamitische Jihad richting Israël tot een eind gekomen. Aan Palestijnse zijde zijn de grootste verliezen geïncasseerd. Burgers rouwen om de slachtoffers van bombardementen in woonwijken.

Tientallen doden

Volgens de lokale autoriteiten in Gaza hebben de luchtaanvallen door het Israëlische leger ruim veertig levens geëist. Onder meer twee hooggeplaatste commandanten van de militante groepering, die Israël en de EU zien als terreurorganisatie, zijn gedood.

Bij de precisiebombardementen zijn ook elf mensen gedood die geen militair doelwit waren, zoals de vrouwen van jihadisten, zo is de officiële lezing van het Israëlische leger.

Wat hebben mijn kleinkinderen misdaan om gebombardeerd te worden? Een 60-jarige inwoner van Gaza tegen Al Jazeera

De Palestijnse autoriteiten stellen dat het aantal burgerslachtoffers ongeveer dubbel zo hoog is, onder wie vijftien kinderen. "Wat hebben ze misdaan om op deze manier gebombardeerd te worden?", citeert nieuwszender Al Jazeera een vrouw die zegt dat haar twee kleinkinderen van 11 en 5 zijn gedood.

De kinderen waren zaterdagavond naar de supermarkt toen de grootmoeder zware explosies hoorde. Het gaat volgens haar om een Israëlische luchtaanval. "Hoeveel families in Gaza moeten hun naasten nog gaan herdenken vanwege de aanhoudende Israëlische agressie", zegt ze. "We kunnen het niet meer aan."

Honderden gewonden

Reddingsdiensten hebben de afgelopen dagen onder het puin gezocht naar overlevenden. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn ruim 300 mensen gewond geraakt. Daarnaast is er wederom grote schade in de dichtbevolkte Gazastrook.

Het leger van Israël zegt dat een deel van de Palestijnse slachtoffers het gevolg is van mislukte raketaanvallen door Islamitische Jihad. Zo'n 200 van de 1100 afgevuurde raketten zouden in de Gazastrook zijn terechtgekomen en vervolgens geëxplodeerd.

Noodhulp mag langs blokkade

Israël heeft de afgesloten Palestijnse enclave deels geopend voor humanitaire hulp. Door de opening van grensovergangen is er weer diesel aan het gebied geleverd, die nodig is om de elektriciteitscentrale in Gaza draaiende te houden. Door een gebrek aan brandstof kwam de toch al penibele stroomvoorziening in Gaza de afgelopen dagen verder in de problemen.

Het kustgebied met ruim 2 miljoen inwoners is sinds Hamas in 2007 aan macht kwam grotendeels afgesloten van de buitenwereld. Hamas hield zich de afgelopen dagen afzijdig van de gevechten.

We zijn het beu dat er elk jaar een militaire operatie is. Een inwoner van de Israëlische stad Sderot tegen AFP

Drie Israëliërs raakten gewond door granaatscherven als gevolg van de lancering van de geïmproviseerde raketten. Nog eens zo'n dertig Israëliërs raakten volgens de ambulancediensten lichtgewond, zonder dat daarbij de oorzaak werd vermeld. In diverse Israëlische steden brachten inwoners de afgelopen dagen deels door in schuilkelders.

Een inwoner van de Israëlische stad Sderot zegt tegen persbureau AFP dat haar kinderen getraumatiseerd zijn door het driedaagse conflict. "We zijn het beu dat er elk jaar een militaire operatie is." Wat haar betreft moet het leger en de regering er "voor eens en altijd" een einde aan maken. "We zijn niet voor een oorlog, maar het kan ook niet op deze manier doorgaan."

Vanochtend kwam het dagelijkse leven in Israël weer op gang. Het ministerie van Defensie heft stapsgewijs restricties op, zoals het bevel om dicht in de buurt te blijven van schuilkelders. Ook is het openbaar vervoer hervat in gebieden rondom Gaza.

Islamitische Jihad stelt dat Israël een leider van de groepering vrij zal laten, als onderdeel van de afspraken over de wapenstilstand. Maar dat bericht wordt door de Israëlische autoriteiten stellig ontkend.