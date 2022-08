PostNL ziet hogere kosten en minder pakketten

PostNL heeft last van de inflatie. De kosten voor het bezorgen van post en pakketten stijgen. Ook worden minder pakketten verstuurd omdat mensen minder online kopen. Een en ander blijkt uit de jongste kwartaalcijfers, die PostNL publiceerde.

Volgens bestuursvoorzitter Herna Verhagen zijn het "uitdagende marktomstandigheden". "De komende tijd zullen ook prijsaanpassingen nodig zijn", zegt ze. Details over hoeveel de tarieven voor bijvoorbeeld het verzenden van pakketten zullen toenemen, noemt ze niet. Voor post zijn vooralsnog geen prijsaanpassingen nodig.

Het volume pakketten daalde met 12 procent en gewone post met 7,4 procent. Voor heel 2022 verwacht PostNL iets minder pakketten te verwerken, maar het zijn nog altijd meer dan voor de pandemie. De omzet in het eerste halfjaar daalde met 14 procent, van 1,8 miljard euro naar 1,55 miljard. De winst bedroeg 36 miljoen, een daling van 82 procent.

Investeringen uitsmeren

De inflatie jaagt de kosten op van onder meer transport en arbeidskosten en heeft ook impact op de consumentenbestedingen. Mensen kopen minder online in vergelijking met coronatijd nu winkels weer gewoon open zijn. De bestedingen staan ook onder druk door de stijgende prijzen, waardoor consumenten meer letten op hun portemonnee, denkt PostNL.

Om de kosten in de hand te houden, neemt het postbedrijf momenteel extra maatregelen. Zo worden investeringen uitgesmeerd over een langere tijd. Maar duidelijk is dat de hogere kosten niet alleen goedgemaakt kunnen worden door efficiënter te werken.