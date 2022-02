PostNL bezorgde recordaantal pakketten in 2021

PostNL heeft afgelopen jaar een recordaantal pakketten bezorgd en zijn brutowinst opgeschroefd. Vorig jaar kreeg het post- en pakketbedrijf door de coronapandemie meer werk bij de verwerking en bezorging van post en pakketten. Werknemers, partners en winkeliers profiteren mee van de resultaten.

In een toelichting bij de jaarcijfers omschrijft topvrouw Herna Verhagen 2021 als "een uitzonderlijk jaar". Een jaar dat begon en eindigde in lockdown. PostNL bezorgde vorig jaar 384 miljoen pakketten, een stijging van 13,8 procent in vergelijking met 2020. Zonder de coronapandemie zou de groei uitkomen op 11,7 procent. De bezorging van brieven daalde in volume met 0,5 procent, maar zonder de coronapost (bijvoorbeeld brieven met oproepen tot vaccinatie van het ministerie van VWS) was die terugval 5 procent geweest, conform de langjarige trend.

PostNL boekte een omzet van bijna 3,5 miljard euro, meer dan de bijna 3,3 miljard uit 2020. De nettowinst is 258 miljoen euro, 42 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Dat winstresultaat is niet structureel, want het bestaat voor 82 miljoen euro uit aan coronagerelateerde activiteiten zoals de bezorging van coronapost tijdens de boostercampagne.