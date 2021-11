Btw op pakjes uit China drukken resultaten van PostNL

Post- en pakketbezorger PostNL heeft in het derde kwartaal de omzet en winst zien dalen. De belangrijkste reden voor de daling zijn de nieuwe btw-regels voor post en pakjes van buiten de Europese Unie, en andere wet- en regelgeving in China per 1 juli.

Op kleinere online aankopen (tot 22 euro) moet sinds 1 juli ook btw betaald worden. Voorheen waren dergelijke bestellingen vrijgesteld van belastingen. Bestellingen bij Chinese webshops als AliExpress en Wish pakken daardoor een stuk duurder uit waardoor mensen minder kopen. De impact op de resultaten van de internationale post- en pakketvolumes beloopt volgens PostNL 8 miljoen euro.

De pakketbezorger denkt overigens dat de dip in de aankopen door het btw-effect tijdelijk is.

Tegenover de afname in buitenlandse pakketjes stond een stijging bij de binnenlandse post- en pakketbezorging. De groei bij pakketten liep wel iets terug door de heropening van winkels en en doordat mensen zich weer vrijer kunnen bewegen. Het postbedrijf profiteerde van de 'coronapost' rond testen en vaccinaties.

Qua verwachtingen denkt PostNL dat de groeitrend in e-commerce doorzet. Er blijft wel enige onzekerheid over het tijdelijke effect van de aangepaste btw-regels en de oplopende kosten. Daarnaast maken verstoringen in de mondiale ketens het lastig voor grote klanten om harde voorspellingen te doen over de post- en pakjesvolumes.

De omzet van PostNL in het derde kwartaal bedroeg 729 miljoen euro, tegen 742 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst komt uit op 13 miljoen euro, tegen 24 miljoen in 2020.