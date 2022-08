Reuters/Eastern Theatre Command

NOS Nieuws • vandaag, 08:15 • Aangepast vandaag, 08:41 China zegt dat militaire oefeningen bij Taiwan toch verdergaan

Het Chinese leger zegt dat de militaire oefeningen rond Taiwan vandaag doorgaan, ondanks eerdere aankondigingen dat ze na gisteren voorlopig afgelopen zouden zijn. Vandaag zouden aanvallen op zee en tegen onderzeeboten op het programma staan. De duur en locatie zijn nog niet duidelijk.

China begon donderdag met militaire oefeningen rond het eiland, als reactie op het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Pelosi. Peking vond dat bezoek een provocatie, omdat China Taiwan als afvallige provincie beschouwt. Ieder bezoek van een buitenlandse mogendheid aan het eiland wordt door de Chinese regering gezien als steun voor het zelfbestuur van Taiwan.

Bij de oefeningen zette China onder meer straaljagers, drones en oorlogsschepen in. Er werd zowel vanuit de lucht als op het water met scherp geschoten. Volgens Taiwan simuleerde het Chinese leger aanvallen op het eiland en op Taiwanese marineschepen.

Middellijn

Een andere, meer symbolische actie had te maken met de middellijn in de Straat van Taiwan, de officieuze grens tussen China en Taiwan. Volgens Taiwan hebben de Chinezen die grens meerdere keren korte tijd overschreden, zowel over zee als in de lucht. Daarmee hoopten de Chinezen terrein te winnen, was de gedachte.

Gisteren meldde de Chinese staatstelevisie dat Peking van plan is om vaker militaire oefeningen te houden rond die middellijn, ook in het gebied dat officieus bij Taiwan hoort. Volgens de commentator die op de staatszender aan het woord was, is de middellijn een denkbeeldige lijn die door het Amerikaanse leger is bedacht en bovendien nooit wettelijk is erkend.

Waar draait het conflict rond Taiwan om? Een korte uitleg:

4:11 Wordt Taiwan het toneel van de volgende grote oorlog?

China kondigde vorige week aan dat de meeste militaire oefeningen rond Taiwan tot en met zondag zouden duren, maar voert de druk op Taiwan nu dus verder op.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie zegt op het Chinese online platform Weibo dat de "maatregelen" van Peking een "noodzakelijke waarschuwing" zijn voor de "provocaties" van de VS en Taiwan. Hij spreekt van een "legitieme verdediging van de nationale soevereiniteit en veiligheid".

Bezoek

Kort voordat China de nieuwe militaire oefeningen aankondigde, ontving de Taiwanese president Tsai premier Gonsalves van Saint Vincent en de Grenadines. Die eilandengroep in de Caribische Zee is een van de weinige landen die Taiwan erkennen als onafhankelijke staat. Gonsalves kwam gisteren aan in de Taiwanese hoofdstad Taipei en blijft zes dagen op het eiland.

Het is onduidelijk of Tsai Gonsalves heeft uitgenodigd voor of na het bezoek van Pelosi. De premier van Saint Vincent en de Grenadines zei dat hij op het eiland was om zijn solidariteit met Taiwan te betuigen en de onderlinge betrekkingen te versterken.

Volgens de Taiwanese president heeft Gonsalves duidelijk gemaakt dat de Chinese militaire oefeningen hem er niet van weerhouden om zijn "vrienden" te bezoeken.

Dat heeft Taiwan diep geraakt, aldus Tsai:

0:26 Weer hoog buitenlands bezoek voor Taiwan