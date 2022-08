AP via CCTV

NOS Nieuws • vandaag, 07:47 • Aangepast vandaag, 17:25 China begonnen aan militaire oefeningen rond Taiwan vanwege bezoek Pelosi

China is begonnen aan de militaire oefeningen rond Taiwan die het land had aangekondigd, meldt de Chinese staatstelevisie. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan, dat Peking een doorn in het oog was. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken noemde haar bezoek onverantwoordelijk en zeer irrationeel.

Volgens de staatszender is onder meer geschoten vanaf zee en in de lucht rond Taiwan. "Voor deze gevechtsoefening zijn zes grote gebieden rond het eiland geselecteerd", meldt de omroep. Volgens Peking gaat het om de grootste militaire oefening ooit die China rond Taiwan uitvoert. Naar verwachting duurt de oefening nog tot en met zondag.

Op Twitter zijn beelden te zien van mogelijke raketlanceringen die in het gebied zijn gemaakt. Hoewel de NOS het tijdstip niet met volledige zekerheid kan vaststellen, is de locatie wel geverifieerd:

Het ministerie van Defensie van Taiwan zegt dat China elf ballistische raketten heeft afgevuurd. Vijf van die raketten kwamen terecht in de buurt van het Japanse eiland Hateruma. De Japanse minister van Defensie heeft daarover protest aangetekend bij China en noemt het "een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid van Japan en de Japanners".

Volgens de Taiwanese autoriteiten waren eerder ook twee raketten te zien boven de door Taiwan bestuurde Matsu-eilanden, op enkele kilometers afstand van het Chinese vasteland. De raketten zouden zijn afgevuurd in de richting van twee van de zes door China aangewezen gebieden, maar de precieze route en plek van inslag zijn niet bekendgemaakt.

Die zes gebieden liggen om het eiland heen en kunnen door China worden benut om Taiwan te isoleren van de rest van de wereld, aldus Chinese media. Het vermoeden bestaat dan ook dat de oefeningen zijn bedoeld voor Chinese strijdkrachten om hiermee ervaring op te doen, mocht er een oorlog uitbreken.

Dit zijn de zes gebieden waar China militaire oefeningen zegt uit te voeren:

Chinees staatspersbureau Xinhua De locaties waar China militaire oefeningen heeft aangekondigd

Persbureau Reuters meldt op basis van een Taiwanese bron dat zo'n tien Chinese schepen de middenlijn in de Straat van Taiwan, de zeestraat tussen China en Taiwan, vannacht korte tijd hebben overschreden. Ook zouden meerdere militaire vliegtuigen vanochtend even de grens tussen de territoriale wateren van beide landen zijn overgevlogen. Dit is echter nog niet door andere bronnen bevestigd.

Vooraf was de verwachting dat meerdere gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen met scherp zouden schieten, op enkele kilometers van de Taiwanese kust. Volgens het ministerie van Defensie van Taiwan heeft China vannacht al met drones boven Taiwan gevlogen. Toen het eiland daarop reageerde met vuurpijlen, verdwenen de drones weer.

Het Taiwanese ministerie van Defensie zegt in reactie op de omstreden militaire oefeningen van China dat het land "voorbereidingen treft voor oorlog, zonder de oorlog op te zoeken".

Minister van Buitenlandse Zaken Joanne Ou zegt dat de Taiwanese regering vastberaden is om de soevereiniteit van het land te beschermen:

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en na de vicepresident de tweede in de lijn der opvolging, bezocht Taiwan dinsdag en gisteren als onderdeel van een Aziëreis.

Tot kort voor haar bezoek bleef onduidelijk of ze het Oost-Aziatische land daadwerkelijk zou aandoen, omdat de relatie tussen de VS en Taiwan, dat door China als afvallige provincie wordt beschouwd, gevoelig ligt. China voerde van tevoren de druk hoog op om Taiwan over te slaan, onder meer door te dreigen met een militaire reactie.

Correspondent Sjoerd den Daas: "Na een paar dagen spierballentaal is dit het moment dat Peking zijn masker langzaam afzet. Pelosi is vertrokken, dus nu kan het land actie ondernemen zonder de VS daarbij al te veel te provoceren. Wat China aan militaire acties heeft uitgevoerd, is nog niet heel duidelijk. Volgens de staatstelevisie is er al met scherp geschoten en zijn er ook raketten afgevuurd in de Straat van Taiwan. Dat China de middenlijn van de Straat van Taiwan wilde oversteken, had het land van tevoren aangekondigd. Peking gaat berekenend te werk, men wil zich vooral laten zien. En China hoopt terrein te winnen, al gaat het maar om een paar centimeter. Als het Volksbevrijdingsleger deze kans kan gebruiken om een stap dichter bij Taiwan te komen, zal het die met beide handen aangrijpen. Ze zullen kijken hoe ver ze kunnen gaan, maar vermoedelijk niet zo ver willen gaan dat dit incident in een oorlog ontaardt."

Toch ging Pelosi naar Taiwan, waar ze gisteren sprak met onder anderen president Tsai Ing-wen. De Amerikaanse politicus benadrukte dat ze was gekomen om te laten zien dat de VS achter Taiwan staat en dat de onafhankelijkheid van het land een van de speerpunten is van de Amerikaanse buitenlandpolitiek.

Overigens lag haar bezoek ook in de VS zelf gevoelig: onder anderen president Biden had er vooraf zijn twijfels over uitgesproken, omdat de relatie tussen de VS en China zeer gespannen is.

