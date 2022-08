EPA

NOS Nieuws • vandaag, 10:52 Hoofd Amnesty Oekraïne stapt op uit onvrede over 'eenzijdig' onderzoek

Het hoofd van Amnesty International in Oekraïne stapt op. Ze doet dat uit onvrede over een onderzoek van de internationale tak van Amnesty. De mensenrechtenorganisatie concludeerde dat het Oekraïense leger eigen burgers in gevaar brengt door legerbases te bouwen in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Oksana Pokaltsjoek vindt die conclusie eenzijdig en "een instrument van Russische propaganda".

Amnesty kwam afgelopen donderdag met de bevindingen naar buiten via een persbericht. De mensenrechtenorganisatie bezocht tussen april en juli een aantal Oekraïense regio's waar Russische troepen dodelijke aanvallen hadden uitgevoerd op bevolkte gebieden met flatgebouwen, ziekenhuizen en scholen.

Eenzijdig

Op basis van getuigen en metingen concludeerde Amnesty dat de Russische aanvallen geregeld waren voorafgegaan door Oekraïense beschietingen vanuit de bewuste locaties. Hoewel Rusland de meeste wreedheden begaat, schendt Oekraïne daarmee ook internationale afspraken, stelde Amnesty. De organisatie sprak van een patroon.

Pokaltsjoek, het hoofd van Amnesty in Oekraïne, noemt de bevindingen eenzijdig. Ze had naar eigen zeggen meerdere keren Amnesty gevraagd om de positie van de Oekraïense strijdkrachten in de conclusies mee te wegen. "Maar helaas kwamen we al in de beginfase van dit rapport op een doodlopende weg."

Reactie

Volgens Pokaltsjoek gaf de internationale afdeling van haar organisatie het Oekraïense ministerie van Defensie "heel weinig tijd" om te reageren op de bevindingen. Amnesty International schreef dat de organisatie op 29 juli contact met het ministerie had gezocht voor een reactie, maar dat Amnesty die bij publicatie op 4 augustus nog niet had ontvangen.

"Als gevolg hiervan creëerde de organisatie, zonder het te willen, materiaal dat klonk als ondersteuning voor Russische verhalen", schrijft Pokaltsjoek op haar Facebookpagina als reden om op te stappen. "In een poging om burgers te beschermen is dit rapport Russische propaganda geworden."

Het Oekraïense hoofd had gisteren nog hoop op een oplossing met de internationale tak, maar zegt nu in te zien dat haar inspanningen niets zullen veranderen. "Zulke belangrijke rapporten, die op zo'n moment en in zo'n context worden gepubliceerd, moeten gegevens bevatten over de andere kant van de oorlog, over degene die deze oorlog begon."

Zelensky

De Oekraïense president Zelensky uitte donderdag ook al felle kritiek op het rapport. "De verantwoordelijkheid wordt zo van de agressor naar het slachtoffer verschoven." Met het rapport "probeert de mensenrechtenorganisatie de Russische terreur goed te praten", zei Zelensky.