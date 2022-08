Amnesty signaleert misstanden leger Oekraïne, maar 'rapport zit vol gaten'

Verslaggever Kysia Hekster vanuit Oekraïne:

"Journalisten, analisten en politici reageren allemaal vernietigend op het Amnesty-rapport, ze zijn echt woedend. De term die veel valt in de reacties is 'blaming the victim': alsof de vrouw die verkracht is, dat uitgelokt heeft door een kort rokje te dragen. Volgens Oekraïners brengt Rusland al acht jaar lang hun burgers in gevaar en worden die door de rest van de wereld in de steek gelaten.

Wat Amnesty door Oekraïne vooral kwalijk wordt genomen is de 'false balance' die zij zouden hanteren in hun rapportage over de oorlog, namelijk de suggestie dat beide kampen de oorlogsregels overtreden, alsof Rusland niet massaal burgerdoelen bombardeert en burgers en krijgsgevangenen martelt.

Veel Oekraïners vrezen nu ook dat Rusland dit rapport maximaal gaat uitbuiten: door te suggereren dat Oekraïne eigenlijk geen haar beter is, maar ook door nu nóg meer scholen en klinieken aan te vallen. Rusland kan nu immers altijd beweren dat er ook Oekraïense militairen bij die burgerdoelen in de buurt zijn.

Amnesty stelt zichzelf met dit rapport echt in dienst van de Russische overheid, zo is de kritiek van Oekraïners. En dat terwijl Amnesty in het democratische Oekraïne nog wél vrijelijk zijn werk kan doen, terwijl de organisatie in Rusland verboden is. In dat opzicht is het stank voor dank, vinden ze in Oekraïne."