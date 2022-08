Indiana schaft als eerste staat abortusrecht af sinds uitspraak hof

Eind juni zette het Hooggerechtshof een streep door eerdere uitspraken waarmee het federale recht op abortus werd veiliggesteld. De abortuswetgeving kwam daardoor weer in handen van de staten. De uitspraak leidde zowel binnen als buiten de VS tot veel beroering.

De abortuswetgeving in Amerika was lang gebaseerd op de beroemde Roe v. Wade-uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973. Daarin stond dat vrouwen het recht hebben te beslissen over hun eigen lichaam. Staten mochten een abortus niet verbieden als die werd uitgevoerd voordat het ongeboren kind levensvatbaar was, tussen de 22 en 24 weken zwangerschap.