Turkije betaalt Russisch gas voortaan deels in roebels

Rusland kondigde in maart aan dat "onvriendelijke landen" hun gas in roebels moeten betalen. Dat geldt voor alle landen die sancties hebben ingesteld tegen Rusland. Turkije staat niet op de lijst van die onvriendelijke landen, maar gaat dat nu dus toch voor een deel doen.

Complexe relatie

Turkije onderhoudt nauwe banden met zowel Rusland als Oekraïne. De relatie met Rusland is complex; hoewel de landen tegenovergestelde partijen steunen in Syrië en Libië, werken ze wel nauw samen op het gebied van defensie, energie en handelsovereenkomsten.

Gevechtdrones

De grote vraag was of Poetin en Erdogan ook zouden praten over een mogelijke levering van Turkse gevechtsdrones aan Rusland. In het begin van de oorlog in Oekraïne voorzag Turkije Oekraïne van deze drones, die een belangrijke rol speelden in het vertragen van de Russische opmars.