ANP

NOS Nieuws • vandaag, 10:30 • Aangepast vandaag, 14:14 Overleg over stikstof loopt uit, LTO boos over 'eenzijdige berichtgeving'

Het eerste gesprek van stikstofbemiddelaar Remkes met ministers en boerenorganisaties duurt langer dan gepland. Het was de bedoeling dat Remkes rond 13.30 uur een verklaring aan de pers zou geven, maar dat tijdstip werd uitgesteld.

LTO Nederland is boos over de wijze waarop dit naar buiten is gebracht. Een woordvoerder van Remkes zei dat het langer duurt "omdat de sfeer zo goed is".

LTO kan zich "nadrukkelijk" niet vinden in deze "eenzijdige berichtgeving", stelt de land- en tuinbouworganisatie op Twitter. "Het is tekenend voor het optreden van de overheid afgelopen tijd; eenzijdig en zonder afstemming."

Het eerste, verkennende gesprek van de bemiddelaar met boerenorganisaties en leden van het kabinet begon rond 10.30 uur in het provinciehuis in Utrecht. De locatie was tot vanmorgen geheim gehouden.

Remkes zei bij aankomst dat hij er zin in heeft. "Ja, natuurlijk. Anders zou ik er überhaupt niet aan beginnen." Hij wees erop dat het "in ieder geval mooi weer" is.

0:43 Van der Tak: 'Gesprek ontzettend belangrijk voor onze boerengezinnen'

Een van de gesprekspartners is land- en tuinbouworganisatie LTO. Die wil namens boerenorganisaties als Agractie en Farmers Defence Force een boodschap overbrengen. Er zijn nog zo'n tien andere boerenclubs aanwezig.

'Handreikingen'

LTO-voorman Van der Tak verwacht dat het een spannende dag gaat worden. "Een eerste verkennend gesprek en dat is ontzettend belangrijk voor onze boerengezinnen, in totaal zo'n beetje 30.000 mensen."

Hij zei dat er veel van vandaag afhangt. "We verwachten echt iets van het kabinet. Laten we hopen dat er meer dan handreikingen gaan komen, waar we mee aan de gang kunnen."

Het kabinet wordt vertegenwoordigd door premier Rutte en de ministers Van der Wal (stikstof), Staghouwer (landbouw) en Harbers (infrastructuur).

Van der Wal zei vooraf dat ze geen verwachtingen heeft. "Ik wil vooral gaan luisteren, en dat gaan we nu doen."

'Geen taboes'

Rutte was gisteren op bezoek bij een melkveehouder in het Friese Koudum. Daar herhaalde hij nog een keer dat er wat het kabinet betreft geen taboes zijn. Maar hij wilde niet zeggen of er misschien nog ruimte is om iets aan de kabinetsplannen te veranderen.

Er wordt vanuit de coalitie op gehamerd dat de stikstofdoelen - een halvering van de stikstofuitstoot - overeind blijven. Maar er zou volgens een aantal bronnen wel gesproken kunnen worden over bijvoorbeeld de termijn waarbinnen die bereikt moeten worden.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de deadline 2030 is. Als die grens opgerekt wordt, moeten de coalitiepartijen het daar eerst over eens worden.