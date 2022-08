Doden en gewonden bij beschietingen over en weer in Oekraïne

Associated Press

In de Oost-Oekraïense stad Donetsk en omliggende plaatsen in de gelijknamige regio worden beschietingen gemeld. Zo zijn Toretsk, een voorstad van Donetsk, acht mensen gedood onder Russisch vuur, zegt de Oekraïense gouverneur van de regio. Volgens hem zijn daarbij ook vier mensen gewond geraakt, onder wie drie kinderen.

Theater

Ondertussen zou het centrum van de stad Donetsk, die sinds 2014 in handen is van pro-Russische separatisten, juist worden beschoten door Oekraïense artillerie. Daarbij zijn volgens de Russen zeker vijf mensen omgekomen en nog eens zes mensen gewond geraakt.

Volgens de autoriteiten van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk vonden de beschietingen plaats in de buurt van een theater, waar veel lokale bestuurders op dat moment bijeen waren gekomen voor een herdenkingsdienst. Het Russische staatspersbureau Ria Novosti meldt dat onder de doden een kind is.

Explosies in het zuiden

Ook op andere locaties in Oekraïne wordt gevochten. Bij explosies in Mykolajiv, in het zuiden van het land, zijn de afgelopen 24 uur volgens de Oekraïense autoriteiten zeker vier doden gevallen en tien mensen gewond geraakt.