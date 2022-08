ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:57 Wekdienst 3/8: Vooroverleg boerenorganisaties • Team Watertekorten bijeen

Goedemorgen! Boerenorganisaties overleggen om met elkaar op één lijn te komen voordat ze vrijdag aan tafel gaan bij bemiddelaar Remkes. En in Den Haag praat het Team Watertekorten over hoe het met de aanhoudende droogte in Nederland is gesteld.

audiofragment De wekdienst liever luisteren? Dat kan hier

Eerst het weer: het is zonnig en warm zomerweer. In een smalle kuststrook wordt het tussen 26 en 29 graden, landinwaarts stijgt de temperatuur naar 30 tot lokaal 33 graden.

Weerplaza Weer0308

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vrijdag schuiven ze aan tafel bij bemiddelaar Johan Remkes, maar daar willen verschillende boerenorganisaties zoveel mogelijk met één mond praten. Daarom hebben in ieder geval LTO en Farmers Defence Force (FDF) vandaag een vooroverleg. Mogelijk schuift Agractie ook aan. FDF was er niet over te spreken dat LTO vorige week zonder overleg aankondigde toch met Remkes in gesprek te gaan.

Het is al tijdenlang erg droog in Nederland en voorlopig komt daar nog geen verandering in. Daarom komt het Team Watertekorten in Den Haag bij elkaar. Mogelijk wordt er besloten dat fase 2 uit het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte wordt ingeroepen. Dat betekent dat er in plaats van een dreigend tekort sprake is van een feitelijk tekort en dat er een plan in werking treedt hoe het water verdeeld moet worden.

Het hof doet in hoger uitspraak tegen drie mannen die worden verdacht van het beschieten van het gebouw van weekblad Panorama in 2018. In eerste aanleg werden ze veroordeeld tot vier jaar cel, dit keer is ruim zes jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie.

Wat heb je gemist?

In de Amerikaanse staat Kansas is voor het eerst sinds het Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus terugdraaide een referendum over deze kwestie gehouden. De meerderheid is tegen het afschaffen van het recht op abortus.

Na het tellen van bijna 90 procent van de stemmen is 60 procent tegen afschaffing en 40 procent voor, schat persbureau AP. Mensen voor en tegen de wetgeving volgden de uitslagen met belangstelling.

Ander nieuws uit de nacht:

Nederlandse bedrijfsleven verdiende miljoenen aan bouwprojecten rondom WK Qatar: Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. De waarde van die projecten zou uiteenlopen van 1,5 miljoen euro tot soms tientallen miljoenen.

Online drankwinkels omzeilen verbod op hoge korting: In supermarkten en andere fysieke winkels wordt nauwelijks meer gestunt met de prijzen van alcoholische dranken, sinds vorig jaar de nieuwe Alcoholwet is ingetreden. Maar online zijn er nog wel grote kortingsacties op bier en wijn te vinden.

President bedankt Pelosi voor steun: De Amerikaanse toppoliticus heeft in Taiwan een bezoek gebracht aan de president en het parlement. President Tsai Ing-wen bedankte Pelosi voor haar niet-aflatende steun aan Taiwan in een kritieke tijd.

En dan nog even dit:

Het is misschien weinig verrassend, maar: we hebben in Nederland flink veel rijtjeshuizen. Zeker 42 procent van de bijna 8 miljoen woningen in Nederland is een rijtjeshuis. Dit type woning, bestaande uit minstens drie huizen aan elkaar vast, is daarmee het meest voorkomend. Dat meldt CBS, op basis van cijfers over begin 2021.

Van de 3,4 miljoen rijtjeshuizen bevinden zich de meeste in Zuid-Holland (683.000) - dat is 40 procent van de woningen in die hele provincie. In Friesland en Drenthe komen de minste rijtjeshuizen voor.

Dat in rijtjeshuizen naast mensen ook huisdieren wonen, is niet verwonderlijk, maar een varken in een rijtjeshuis is minder gebruikelijk. In Beverwijk woont varken Spekkie. Het Jeudjournaal ging vorig jaar op bezoek:

Fijne woensdag!