NOS Nieuws • vandaag, 01:16 'Nederlandse bedrijfsleven verdiende miljoenen aan bouwprojecten rondom WK Qatar'

Meerdere Nederlandse bedrijven hebben miljoenen verdiend aan bouwprojecten rondom het omstreden WK voetbal in Qatar, later dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. De waardes van die projecten zouden van 1,5 miljoen euro tot soms tientallen miljoenen per project variëren.

Het toernooi is omstreden vanwege de mensenrechtensituatie in het land. De arbeidsmigranten die de WK-faciliteiten bouwden, deden dat vaak in erbarmelijke omstandigheden, met naar schatting enkele duizenden doden tot gevolg. Of er doden zijn gevallen bij de Nederlandse projecten, is volgens Trouw niet bekend.

De bedrijven zouden volgens de krant onder meer mee hebben gebouwd aan de luchthaven die Qatar bouwde om miljoenen WK-bezoekers te verwelkomen, aan een nieuwe stad met een WK-stadion en twee pijpleidingen. Er waren ook Nederlandse bedrijven betrokken bij de bouw van een metrostelsel. De bedrijven zouden hier miljoenen euro's voor hebben gekregen, zegt de krant.

Dwangarbeid

In april dit jaar gaf de organisatie van het WK voetbal toe dat er de afgelopen jaren werknemers zijn uitgebuit. De organisatie reageerde daarmee op een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De organisatie stelde na onderzoek dat beveiligers systematisch werden onderworpen aan dwangarbeid. Zo werkten ze vaak langer dan de maximale 60 uur per week, en hadden ze soms maanden of zelfs jaren geen dag vrij.

The Guardian onthulde de afgelopen jaren ook al misstanden in Qatar. Volgens de Britse krant zouden er sinds de toewijzing van het WK in 2010 al zeker 6500 doden zijn gevallen onder arbeidsmigranten, voornamelijk bij de bouw van stadions.

Bekijk ook deze reportage van correspondent Daisy Mohr over de arbeidsomstandigheden in Qatar:

8:34 Hervorming of uitbuiting? Zo gaat het met arbeidsmigranten Qatar

De bedrijven laten aan Trouw weten om verschillende redenen naar Qatar te gaan. Zo wilde een architect tientallen metrostations in Qatar ontwerpen om bij te dragen aan verandering. Het bedrijf dat de watervoorzieningen in stadions en fanzones verzorgt, wilde in Qatar aanwezig zijn omdat ze dit een must vonden.

Niet alle bedrijven deden voor hun komst onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in Qatar.

Sponsoren van het Nederlands elftal gaven in april aan niet naar Qatar af te reizen voor het WK. Zo zal ING geen campagne voeren rondom het toernooi, en zal ook Albert Heijn niet afreizen. Ook KPN, de Nederlandse Loterij en Bitvavo reizen niet af naar Qatar.

In deze aflevering van Lang verhaal kort legt NOS op 3 in een paar minuten uit wat de kritiek is op het WK in Qatar.