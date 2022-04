Organisatie WK voetbal in Qatar erkent uitbuiting van beveiligers

De organisatie van het WK voetbal in Qatar geeft toe dat er de afgelopen jaren werknemers zijn uitgebuit. De organisatie reageert daarmee op een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die na onderzoek stelt dat beveiligers systematisch zijn onderworpen aan dwangarbeid.

Volgens Amnesty werkten de beveiligers vaak langer dan de maximale 60 uur per week en hadden ze soms maanden of zelfs jaren geen dag vrij. Als ze wel een dag vrij probeerden te nemen, werden ze gekort op hun loon of werd gedreigd met ontslag, zeggen diverse medewerkers in het rapport.

De organisatie van het WK zegt erachter te zijn gekomen dat drie bedrijven zich niet aan de regels hielden ten tijde van het WK voor clubteams van 2020 en de Arab Cup van 2021, die allebei in Qatar zijn gehouden in aanloop naar het WK van dit jaar. "Deze schendingen van de afspraken zijn volledig onacceptabel", staat in een verklaring.

Zwarte lijst en extra toezicht

Volgens de organisatie zijn er diverse maatregelen getroffen. Zo worden sommige beveiligingsbedrijven extra in de gaten gehouden. Andere zijn op een zwarte lijst gezet, waardoor ze geen werkzaamheden mogen verrichten voor toekomstige projecten, waaronder het WK voetbal. Ook zijn er meldingen gedaan bij het Qatarese ministerie van Arbeid, zodat er verder onderzoek kan worden gedaan en eventuele sancties kunnen worden opgelegd.

Maar volgens Amnesty blijft de uitbuiting van werknemers in Qatar doorgaan. "Ondanks de voortgang die Qatar de afgelopen jaren heeft geboekt, blijkt uit ons onderzoek dat beveiligers in de private sector nog altijd systematisch en structureel worden uitgebuit", zegt de mensenrechtenorganisatie, die sprak met 34 werknemers van 8 beveiligingsbedrijven.

Duizenden doden bij bouw stadions

The Guardian onthulde de afgelopen jaren ook al misstanden in Qatar. Vorig jaar meldde de Britse krant dat er sinds de toewijzing van het WK in 2010 zeker 6500 doden zijn gevallen onder arbeidsmigranten. Dat gebeurde voornamelijk bij de bouw van stadions.

Afgelopen week werd duidelijk dat veel buitenlandse arbeiders zelf geld hebben moeten betalen om te mogen werken in Qatar. Daardoor hebben ze zichzelf diep in de schulden gestoken.

Bekijk ook deze reportage over de arbeidsomstandigheden in Qatar: