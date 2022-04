'Sponsoren Nederlands elftal gaan niet naar WK in Qatar'

Sponsoren van het Nederlands elftal reizen eind dit jaar niet naar Qatar af voor het WK voetbal. Dat meldt De Telegraaf, die een rondgang maakte langs diverse sponsoren. Reden is de mensenrechtensituatie in Qatar, zeggen de sponsoren in de krant.

Hoofdsponsor ING zegt geen campagne te zullen voeren rond het toernooi. Dat betekent dat er ook geen reclamespotjes te zien zullen zijn. De bank zegt zich te willen richten op het EK voor vrouwen deze zomer in Engeland. Ook gaat ING geen kaarten reserveren voor personeel en klanten. Sponsoren van voetbalbond KNVB krijgen die mogelijkheid bij ieder eindtoernooi. De naam van ING is straks nog wel te zien op het shirt van de Oranjespelers.

Ook Albert Heijn zal niet afreizen naar Qatar. "We zijn momenteel aan het kijken hoe we hier in Nederland het WK kunnen vieren", zegt een woordvoerder tegen de krant. KPN, de Nederlandse Loterij en Bitvavo melden hetzelfde. Die laatste twee sluiten niet uit dat ze reclame zullen maken rond het WK.

De kritiek op de keuze voor Qatar als locatie voor het WK is in aanloop naar de loting van vorige week weer opgelaaid. Bondscoach Louis van Gaal sprak er schande van. "Ik vind het belachelijk dat het WK daar is. Dat we in een land spelen om 'het voetbal daar te ontwikkelen', zoals de FIFA dan zegt, dat is al bullshit. Het gaat gewoon om geld en om commerciële belangen."

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB zei dat Qatar wel al een heel eind is gekomen op het gebied van mensenrechten: