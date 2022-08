Vier arrestaties na boerenprotest in Almelo, noodbevel afgegeven

De politie heeft vier mensen aangehouden bij een uit de hand gelopen boerenprotest in Almelo. Demonstranten waren naar het centrum van de stad gekomen om te betogen tegen de verwijdering van een muurschildering.

De gemeente Almelo gaf na afloop van het protest een noodbevel af vanwege de ongeregeldheden. Volgens RTV Oost raakten betogers slaags met de politie. Het noodbevel geldt tot 21.00 uur voor het centrum en de directe omgeving en houdt in dat niemand in dat gebied mag zijn zonder geldige reden.

Gisteravond maakte burgemeester Gerritsen van Almelo bekend dat het aangekondigde boerenprotest onder voorwaarden mocht doorgaan. Die voorwaarden waren volgens Gerritsen nodig omdat "ervaringen elders in het land geleerd hebben dat acties leidden tot verkeersproblemen en wanordelijkheden". Het protest was vooraf formeel niet aangemeld, iets wat bij demonstraties wel is vereist.