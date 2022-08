ANP

NOS Nieuws • vandaag, 00:14 Vogelgriep op bedrijf Dalfsen: 53.000 kippen afgemaakt

Op een pluimveebedrijf in het Overijsselse Dalfsen is vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om de hoogpathogene variant. Uit voorzorg worden alle 42.000 kippen op het bedrijf gedood.

In een straal van een kilometer heeft dezelfde eigenaar nog een pluimveebedrijf, met 11.000 kippen. Ook die dieren worden afgemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet dat uit voorzorg omdat er mogelijk risicovolle contacten met het besmette bedrijf zijn geweest.

In een zone van drie kilometer rondom het besmette bedrijf liggen nog vijf andere pluimveebedrijven. De NVWA gaat die bedrijven onderzoeken om te zien of daar ook vogelgriep heerst. In een cirkel van tien kilometer zijn nog 27 andere pluimveebedrijven gevestigd. Voor die bedrijven geldt een vervoersverbod dat per direct ingaat.

Het besmette bedrijf ligt in een gebied waar de ophokplicht op 28 juni werd opgeheven. Afgelopen woensdag werd op een vleeseendenbedrijf in Dalfsen ook al vogelgriep vastgesteld. Alle 88.000 eenden zijn daar afgemaakt. Het bedrijf waar de besmetting nu is vastgesteld, ligt binnen tien kilometer van het eendenbedrijf, waardoor er sinds die besmetting weer een ophokplicht van kracht was.

De hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is sinds 2016 in Nederland. In voorgaande jaren was het virus tijdens het voorjaar het land uit, maar dit jaar is dat niet zo. Het virus is endemisch geworden.

Sinds de eerste uitbraken in oktober vorig jaar zijn miljoenen dieren geruimd. De ziekte is op zeker vijftig pluimveebedrijven vastgesteld.