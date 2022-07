ANP

In samenwerking met RTV Oost NOS Nieuws • gisteren, 21:34 Vogelgriep op bedrijf in Dalfsen: tienduizenden eenden afgemaakt

Op een vleeseendenbedrijf in het Overijsselse Dalfsen is vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om de hoogpathogene variant van het virus en om verspreiding ervan te voorkomen worden alle ongeveer 88.000 eenden daar afgemaakt.

In een zone van drie kilometer van het besmette bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven. Zij zullen door de NVWA worden onderzocht om te zien of daar ook vogelgriep is.

In een straal van tien kilometer liggen nog 26 andere pluimveebedrijven, waarvoor per direct een vervoersverbod geldt, meldt RTV Oost. Dat betekent dat er geen vogels, eieren, mest, gebruikt strooisel en andere producten die van pluimveebedrijven komen, mogen worden vervoerd.

Ook gelden regels voor de jacht: het is in het gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Komen we ooit nog van de vogelgriep af? We leggen het uit in deze video:

7:41 Vogelgriep gaat niet meer weg

De hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is sinds 2016 in Nederland. In voorgaande jaren was het virus tijdens het voorjaar het land uit. Nu is het virus er nog steeds: het is endemisch geworden. Sinds de eerste uitbraken in oktober vorig jaar zijn miljoenen dieren geruimd.

Op zeker vijftig pluimveebedrijven is de ziekte vastgesteld. Sinds eind oktober geldt een landelijke ophokplicht voor pluimvee.

Vorig maand werd die ophokplicht in de oostelijke regio's, waaronder het gebied waar het bedrijf ligt, opgeheven. In het gebied van tien kilometer rondom de besmette locatie is opnieuw een ophok- en afschermplicht van kracht, maar die geldt niet voor de hele regio.