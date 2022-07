Rusland: VN en Rode Kruis mogen aanval gevangenenkamp komen onderzoeken

Rusland zegt dat het experts van het Internationale Rode Kruis (ICRC) en de Verenigde Naties (VN) officieel heeft uitgenodigd om onderzoek te doen naar de aanval op het kamp met krijgsgevangenen in de Oost-Oekraïense regio Donetsk. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat te doen "in het belang van een objectief onderzoek".

Het ministerie heeft verder een lijst gepubliceerd met de namen van 50 krijsgevangenen die bij de aanval om het leven zouden zijn gekomen en 73 gewonden die er zouden zijn gevallen. In hoeverre die lijst klopt, valt nu niet te zeggen. Persbureau Reuters zegt op basis van journalisten die het kamp hebben bezocht dat een deel van de doden bevestigd is.

De Russen houden vol dat niet zij, maar Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval op het kamp. Oekraïne bestrijdt de Russische lezing dat het Oekraïense leger de aanval heeft uitgevoerd met een Amerikaans HIMARS-wapensysteem. Volgens Oekraïne hebben Russische huurlingen van de Wagner-groep zelf het kamp onder vuur genomen, onder andere om martelingen van krijgsgevangenen - ook een oorlogsmisdaad - te verhullen.

Onderzoek doen en gewonden evacueren

De lezingen van Oekraïne en Rusland zijn op dit moment nog niet onafhankelijk te verifiëren. Het Institute for the Study of War, een Amerikaanse oorlogsdenktank, zegt wel dat de tot nu toe beschikbare visuele bewijzen de Oekraïense uitleg beter ondersteunen dan de Russische.