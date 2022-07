Paus Franciscus gaat het rustiger aan doen door leeftijd en knieproblemen

Culturele genocide

De paus was in Canada om zich in eigen persoon te verontschuldigen voor de misstanden op katholieke kostscholen. Op die scholen werden inheemse kinderen gedwongen tot integratie. Ze moesten hun eigen taal, cultuur en religie afleren.

Dat kwam neer op culturele genocide, zei Franciscus aan boord van het pauselijke vliegtuig. Na de excuses afgelopen maandag kreeg hij kritiek omdat hij het woord 'genocide' niet had genoemd, zoals slachtoffers hadden gehoopt. "Het klopt dat ik dat woord niet heb gebruikt", zei Franciscus. "Het kwam niet in me op, maar wat ik beschreef was wel genocide."