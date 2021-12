Paus Franciscus geeft urbi et orbi-zegen en roept op tot dialoog

Paus Franciscus heeft vanaf het balkon boven een regenachtig Sint-Pietersplein in Vaticaanstad zijn traditionele kerstboodschap uitgesproken. Hij sprak het Urbi et Orbi uit, de zegen die hij geeft aan de stad Rome en de wereld.

Vorig jaar gaf de paus zijn boodschap vanwege de coronapandemie vanuit een aula in Vaticaanstad, waar een beperkt aantal mensen was toegelaten. Het plein moest leeg blijven. Dit jaar was er wel weer publiek welkom op het plein.

Oproep tot dialoog

In zijn toespraak riep de paus op tot dialoog, omdat dat volgens hem de enige manier is om conflicten op te lossen. "Wat zou de wereld zijn zonder de geduldige dialoog van ruimhartige mensen die families en gemeenschappen bijeenhouden. In deze tijd van pandemie zijn we ons daar nog meer van bewust."

"Ons vermogen om sociale contacten te onderhouden wordt zwaar op de proef gesteld. Er is een groeiende tendens om ons terug te trekken, om alles alleen te doen. Ook op internationaal niveau bestaat het gevaar dat de dialoog vermeden wordt", aldus de paus.

'Gehuil van kinderen in Jemen'

De paus vroeg zoals gebruikelijk aandacht voor vele spanningen en conflicten in de wereld. Hij noemde Syrië, waar al meer dan tien jaar een burgeroorlog is, maar ook Irak, Libanon, Afghanistan, Myanmar, Oekraïne, Ethiopië en Israël en de Palestijnse gebieden werden aangehaald.

Ook vroeg Franciscus de wereld "te luisteren naar het gehuil van de kinderen in Jemen", volgens de paus "een enorme tragedie die, door iedereen genegeerd, al jaren in stilte voortduurt en elke dag nieuwe doden eist".

Nachtmis

Gisteravond droeg de 85-jarige paus in de Sint-Pietersbasiliek de nachtmis op voor naar schatting 1500 aanwezigen. De mis begon om 19.30 uur. Een overblijfsel van vorig jaar, toen dit noodzakelijk was vanwege een avondklok in Italië.

On de mis riep Franciscus op tot nederigheid. Volgens de paus is Kerstmis een tijd voor mensen om "sociale erkenning" naast zich neer te leggen. Ook wees hij erop dat Jezus in armoede is geboren.