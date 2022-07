Mark Kouwenhoven

In samenwerking met RTV Oost NOS Nieuws • vandaag, 18:07 Overijsselse sportvissers helpen met redden van vissen uit kolk bij de Waal

Overijsselse sportvissers hebben vandaag geholpen met het redden van honderden vissen uit een kolk bij de Waal in de buurt van het Gelderse Druten. Door de aanhoudende droogte is de poel bijna drooggevallen waardoor de vissen in de problemen zijn gekomen.

De vissen zwommen in een kolk, een poel die is ontstaan na een dijkdoorbraak. Zolang het waterpeil in de Waal hoog genoeg is, kunnen de vissen vanuit de rivier makkelijk de uiterwaarden in en uit zwemmen. Nu de kolk droog dreigt te vallen komen de vissen, overwegend brasems, in gevaar.

Met grote sleepnetten en bakken probeerden de sportvissers en vrijwilligers zoveel mogelijk vissen te vangen en over te zetten naar de Waal.

'Reddingsactie zal de hele dag duren'

Sportvisserij Oost-Nederland heeft betere middelen om in korte tijd een grote hoeveelheid vis weg te vangen dan hun collega's in Gelderland. "Ze hebben ons om hulp gevraagd, en gelukkig kunnen wij die snel bieden", zei Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland vanmiddag tegen RTV Oost.

Samen met een collega en zo'n twintig vrijwilligers van Hengelsport Federatie Midden Nederland hebben ze de hele middag doorgewerkt om de vissen uit de 500 meter lange kolk te redden. "Wij leveren vooral het materiaal en de kennis", zegt Kouwenhoven. "De vrijwilligers doen uiteindelijk het meeste werk."

Tegen het einde van de middag was de reddingsactie voorbij. "Het ging moeizaam, omdat er zoveel vis gered moest worden. Gelukkig hebben we een hoop vissen over kunnen zetten", vertelt Kouwenhoven. Niet alle vissen konden gered worden. "Het was fysiek best een zware klus. Op een gegeven moment moesten we wel stoppen omdat de vrijwilligers één voor één afhaakten."

Mark Kouwenhoven Een vangnet met daarin de vissen die in de problemen zijn gekomen

Ook bij de uiterwaarden van Dreumel, ook langs de Waal, zitten vele duizenden vissen in de val. Ook daar kunnen ze niet meer wegkomen als gevolg van de lage waterstand en zijn al vele duizenden vissen doodgegaan.

Ben van Zonsbeek, die naast de uiterwaarden woont, vertelde eerder deze week aan Omroep Gelderland hoe hij het fout zag gaan. "Je zag dat de vissen geen zuurstof meer kregen. En op een gegeven moment lagen ze op de kant. Ze helpen was onbegonnen werk."

Grond te drassig voor een reddingsactie

De nog levende vissen konden volgens hem niet meer gered worden omdat de grond langs het water te drassig is. "Je kan hier nu amper lopen. Hoe krijg je dan die duizenden vissen weg? De vorige keer hebben we het met sleepnetten geprobeerd, maar daar ging ook heel veel modder in vastzitten."

Voor de toekomst is er wel een plan om bij Dreumel een speciale geul te graven met extra diepe delen waarin altijd water staat. Daarin kunnen vissen overleven. De hoop is dat in 2024 begonnen kan worden met de werkzaamheden.