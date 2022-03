Waterstand Rijn in tientallen jaren niet zo laag in deze tijd van het jaar

De waterstand in de Rijn is in tientallen jaren niet zo laag geweest in deze tijd van het jaar. Bij Lobith staat de rivier momenteel op 7,50 meter boven NAP, zegt Rijkswaterstaat, en dat is een uitzonderlijke situatie.

De lage waterstand komt door de zeer droge en zonnige maand maart. In februari regende het nog veel in het stroomgebied van de Rijn. Gewoonlijk staat de Rijn in deze tijd van het jaar bij Lobith rond de 11 meter boven NAP.

De rivier voert momenteel zo'n 1150 kubieke meter water per seconde af. Normaal is dat rond deze tijd 2650 kubieke meter.

Geen reden tot zorg

Ook andere rivieren hebben te kampen met lage waterstanden en dat leidt tot problemen voor de scheepvaart. Zo is het water niet overal diep genoeg om te varen en moeten schippers op sommige plekken omvaren. Omroep Gelderland schrijft dat in Nijmegen een cruiseschip voor de opvang van Oekraïners de Waalhaven niet kan bereiken. Daarom meert het schip nu tijdelijk op een andere plek af.

Volgens Rijkswaterstaat is er geen reden voor paniek. "Het extreem lage water zegt nog helemaal niets over het verdere verloop van de zomer van 2022." Verder wordt volgens Rijkswaterstaat voor de komende periode ook redelijk wat neerslag verwacht. "De waterafvoeren en waterstanden zullen daardoor weer gaan toenemen."

Het laagste punt in de Rijn ooit werd op 15 oktober 2018 gemeten: 6,73 meter boven NAP.