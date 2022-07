Lage waterstand in grote rivieren door droogte, passeerverbod op de IJssel

Met het oog op de ongebruikelijk lage waterstand in de Rijn, de Maas en de IJssel neemt Rijkswaterstaat maatregelen voor de scheepvaart. Zo is er voor delen van de IJssel een passeerverbod ingesteld. Op die plekken is de vaargeul zo smal geworden, dat er nog maar één schip tegelijkertijd doorheen mag.