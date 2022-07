Reuters

NOS Nieuws • gisteren, 20:22 Aanhangers sjiitische geestelijke al-Sadr bestormen parlement in Bagdad

Honderden aanhangers van Moqtada al-Sadr, een van de belangrijkste sjiitische geestelijken van Irak, hebben het parlement in Bagdad bestormd. Ze zijn het niet eens met een kandidaat voor het premierschap die is voorgedragen door andere sjiitische partijen.

Op het moment van bestorming waren er geen parlementariërs aanwezig. Veiligheidstroepen grepen daarom ook niet direct in. Bij de bestorming werden anti-Iraanse leuzen geroepen. Ondanks zijn sjiitische achtergrond is al-Sadr ontevreden over zowel de Amerikaanse als Iraanse bemoeienis met Irak.

Parlementariërs teruggetrokken

Het Iraakse parlement kan het al bijna 300 dagen niet eens worden over een nieuwe regering, president en premier. In oktober vorig jaar werden verkiezingen gehouden, waarbij de partij van al-Sadr de grootste werd. Hij behaalde 74 van de 329 zetels. Toen het hem niet lukte om een coalitie te vormen met soennitische en Koerdische partijen, trok hij vorige maand zijn parlementariërs terug uit het parlement.

De bestorming in beeld:

0:39 Aanhangers sjiitische geestelijke al-Sadr bestormen parlement in Bagdad

Die zetels zijn nu ingenomen door rivaliserende sjiitische partijen, die de steun hebben van Iran. Ondanks het terugtrekken van zijn parlementariërs liet al-Sadr weten de formatie van een regering die hem niet zint tegen te houden.

De door Iran gesteunde sjiitische partijen schoven in eerste instantie Nouri al-Maliki naar voren als premier, tot onvrede van al-Sadr. Al-Maliki was al eerder acht jaar lang premier. In een tweet beschuldigde al-Sadr hem van corruptie. Daarna werd Mohammed Shiya al-Sudani voorgesteld, maar al-Sadr ziet hem als een verlengstuk van al-Maliki.

Koerden kibbelen ook

Ook over een president is nog geen overeenstemming. Sinds dictator Saddam Hoessein in 2003 werd verdreven, is de premier altijd sjiitisch, de president Koerdisch en de voorzitter van het parlement soennitisch. Maar de Koerdische partij die sinds 2003 de president levert en de Koerdische partij die vorig jaar de meeste stemmen kreeg, kunnen het niet eens worden over wie er president moet worden. De president bekrachtigt vervolgens de keuze voor een premier.

Buitenlandse waarnemers maken zich zorgen over de situatie in Irak, dat feitelijk in een permanente politieke crisis is verzand. In mei waarschuwde de Nederlandse VN-gezant Hennis-Plasschaert dat er op straat gewelddadige protesten konden uitbreken, zoals ook in 2019 gebeurde.