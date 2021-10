Irak is bijna permanent in crisis, veranderen de verkiezingen daar iets aan?

"Zie je al die politie en veiligheidstroepen daar", zegt Asad al Sadi, een activist, terwijl hij over het Tahreer-plein in Bagdad loopt. "Die staan hier omdat we in een dictatuur leven. Zij moeten voorkomen dat mensen protesteren of zomaar hun mening uiten. Want dat mag hier niet zomaar". Al Sadi protesteerde maandenlang, hij raakte gewond en zag hoe veel van zijn vrienden werden doodgeschoten.

Al Sadi maakt zich grote zorgen over het politieke klimaat in zijn land: "Amerika heeft hier zogenaamd democratie gebracht, maar Irak is geen democratie. Het is een dictatuur. Dit is het slagveld tussen Iran en Amerika, zonder dat wij Irakezen dat willen. Laat Irak voor de Irakezen zijn. Laat ons het land besturen zonder inmenging van buitenstaanders."

Hij gaat zondag niet stemmen: "Ik weet wel zeker dat er gefraudeerd zal worden, en dat dezelfde partijen en de gewapende groepen de macht zullen behouden."

Veranderingen van binnenuit

Verderop in de stad denkt Zainab Altukmaji, 28, er anders over. Ook zij demonstreerde op het Tahreer-plein maar kreeg het gevoel dat dat geen succes ging worden. Met deze keer meer ruimte voor vrouwelijke kandidaten, hoopt ze veranderingen van binnenuit door te kunnen voeren. Áls ze zondag gekozen wordt.

Correspondent Daisy Mohr ging een middag mee op campagne met Altukmaji in Bagdad: