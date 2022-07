SPS Media

NOS Nieuws • vandaag, 06:06 • Aangepast vandaag, 08:30 Boeren dumpen mest en hooi op snelwegen, stichten brand

Op snelwegen voeren boeren opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Rijkswaterstaat meldt dat er blokkades zijn op de A1, de A12, de A28, de A30, de A35 en de A50. Op verschillende plaatsen is er mest, hooi of afval gestort en is brand gesticht. De acties leiden tot files.

Een aantal wegen is volledig geblokkeerd. Rijkswaterstaat meldt dat aannemers de troep zullen opruimen en verwacht dat dat nog de hele ochtend zal duren.

Vooral rond Apeldoorn staat het vast. Op de A1 zijn er acties op vier plekken tussen Apeldoorn en Hengelo. Op de A12 staat het vast bij Maarsbergen en Veenendaal.

Op de A28 zijn er acties bij Leusden, Hattem, Nijkerk, Zwolle, Dwingeloo en Zuidwolde. Verder wordt er gedemonstreerd op de A30 bij Ede en op de A50 bij Apeldoorn. Volg hier actuele verkeersinformatie van de ANWB.

Bij Apeldoorn hebben boeren een laag mest, hooibalen en ander afval op de A50 gedumpt en in brand gestoken:

0:37 Boeren voeren actie op A50 bij Apeldoorn

Rijkswaterstaat spreekt van een "heel onwenselijke" situatie. "Digt kan heel gevaarlijke situaties opleveren", zegt een woordvoerder in het NOS radio 1 Journaal. "Niet alleen brandende hooibalen, maar alles wat op de weg ligt en waarvoor bestuurders moeten uitwijken."

Met weginstructeurs en matrixborden wordt het verkeer voor de blokkades gewaarschuwd. Het opruimen kost op sommige plaatsen veel tijd omdat eerst de plek moet worden afgezet zodat een aannemer de troep veilig weg kan halen. "En er ligt van alles. Het is makkelijker om een balk weg te halen dan een berg zand of mest, daar is verschillend materieel voor nodig. Dan moet er nog een veegmachine worden ingezet en dan pas is de weg echt vrij", aldus de woordvoerder.

Een verslaggever van RTV Utrecht bij een van de acties op de A28 bij Leusden-Zuid zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er geen actievoerders meer te bekennen zijn. "Maar wel gestort puin op de toe- en afritten. Het zal hier vanochtend vroeg gestort zijn. Een hele grote boomstronk op de weg en een bordje met 'sorry voor de overlast, Rutte IV drijft ons tot wanhoop', en heel groot in het rood 'help' erbij."

Op de A28 bij Zwolle reageren automobilisten wisselend op de blokkades, zag een verslaggever van RTV Oost. "Sommigen steken hun duim op. Je ziet wel sympathie voor de acties, maar anderen schudden hun hoofd, want het levert wel veel vertraging op." Ook op deze plek gebeurt het opruimen in meerdere stappen, want er is zowel gft-afval, mest als zand gestort.