AFP

NOS Nieuws • vandaag, 21:36 Adviseur stapt op om rassenspeech van Orbán: 'Pure nazitoespraak'

Een naaste adviseur van de Hongaarse premier Viktor Orbán heeft haar ontslag ingediend vanwege een speech waarin Orbán racistische opmerkingen maakte. Volgens Zsuzsa Hegedüs was er sprake van een "pure nazitoespraak" die "zelfs Joseph Goebbels" zou zijn bevallen. Goebbels was de minister van Propaganda in nazi-Duitsland.

Hegedüs en Orbán kennen elkaar sinds 2002. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat Orbáns "illiberale wende" - het steeds autoritairder opereren van zijn regering met ultraconservatief homofoob en xenofoob gedachtegoed - haar al deed twijfelen aan haar positie, maar dat Orbáns uitspraken van afgelopen zaterdag de druppel zijn: "Dit gaat in tegen al mijn waarden."

Orbán sprak zaterdag tijdens een bijeenkomst in het Roemeense Băile Tuşnad, een gemeente waarvan de inwoners grotendeels Hongaarstalig zijn. Op die plek, waar hij jaarlijks spreekt, heeft hij in de loop der tijd meerdere grote ideologisch geladen toespraken gehouden.

'Niet langer naties'

Ditmaal hield hij een tirade tegen het vermengen van Europese en niet-Europese 'rassen'. Europeanen die onderling relaties hebben en kinderen krijgen ziet Orban niet als probleem. "Mensen binnen Europa vermengen zich met elkaar. In Centraal-Europa bijvoorbeeld zijn we een mix van volkeren die in hun eigen Europese thuisland leven. Dit is waarvoor we gevochten hebben: we zijn bereid ons met elkaar te vermengen, maar we willen geen volkeren van een gemengd ras worden." Landen waarin dat wel geaccepteerd is, zijn "niet langer naties", claimde Orbán.

Orbáns uitspraken passen in een patroon van retoriek gericht tegen migranten. Eerder sprak hij ook van "etnische homogeniteit" als voorwaarde voor economische voorspoed. Ook beschuldigde hij de Hongaars-Amerikaans-Joodse zakenman George Soros ervan illegale migratie naar Europa te financieren. Soros is het mikpunt van antisemitische complottheorieën.

Uitspraken als die van Orbán zijn gemeengoed onder radicaal- en extreemrechtse geestverwanten in het Westen. FVD-voorman Thierry Baudet deed een aantal jaar terug vergelijkbare uitspraken door te waarschuwen voor een "homeopathische verdunning" van de Nederlandse bevolking "met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan". Ook pleitte hij voor een "dominant blank Europa".

Joodse gemeenschap bezorgd

In uiterst rechtse kringen gaat de complottheorie rond dat een globalistische elite de witte bevolking van Europa wil vervangen door een niet-witte bevolking. In zijn toespraak refereerde Orbán daar ook aan door te zeggen dat het een "ideologische truc van internationaal links is om te zeggen dat de Europese bevolking al een gemengd ras is" en dat dus niet als probleem ziet.

In een reactie op de ontslagbrief van Hegedüs ontkent Orbán dat hij racistisch gedachtegoed bezigt: "Je kunt me niet werkelijk beschuldigen van racisme, na twintig jaar samenwerken. Je weet beter dan wie dan ook dat mijn regering in Hongarije een zerotolerancebeleid voert als het aankomt op antisemitisme en racisme."

De Hongaarse-joodse gemeenschap is desondanks verontwaardigd over Orbáns uitspraken die "ernstige zorgen hebben veroorzaakt binnen de gemeenschap". De opperrabbijn van Hongarije reageerde op Facebook: "Ik denk dat er maar één menselijk ras is op deze planeet: homo sapiens sapiens."