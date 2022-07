ANP

vandaag, 16:42 IMF: somberder en onzeker beeld wereldeconomie

De wereldeconomie groeit dit jaar minder hard dan in het voorjaar werd verwacht. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) spreekt van een sombere en onzekere wereldeconomische situatie in zijn jongste World Economic Outlook.

De economie in de eurozone groeit minder hard, verwacht het IMF. Ondanks de energiecrisis, de inflatie en de leveringsproblemen wordt een groei van 2,6 procent verwacht. Het IMF rekent voor dit jaar nog op een wereldwijde groei van 3,2 procent. Dat is 0,4 procentpunt lager dan bij de raming in het voorjaar.

Doordat het aanbod van producten de vraag niet aankan, stijgen de prijzen. De hoge prijzen voor voedsel en energie stuwen de inflatie verder op. De centrale banken zijn gestopt met hun opkoopprogramma's en hebben de rentes verhoogd. Dit heeft samen geleid tot minder beschikbaar geld in de economie.

In opkomende economieën is de situatie nijpender vanwege de hoge inflatie, de opgelopen rentes en de sterke positie van de dollar. In China veroorzaken de effecten van de lockdows en corona-uitbraken vertraging van herstel na de pandemie. Ook de oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de wereldeconomie.

Sombere economische scenario's

De risico's zijn ondertussen legio. De oorlog in Oekraïne leidt tot een mogelijke stop op de toevoer van Russisch gas naar Europa, tekorten op de arbeidsmarkt zijn groter dan ingeschat en de inflatie kan nog stijgen, waarschuwt het IMF. Naar schatting zal de economische situatie in sterke economieën een negatief effect hebben op opkomende economieën.

Nu de prijzen voor eerste levensbehoeften als onderdak en voedsel blijven stijgen, heeft het beperken van de inflatie de prioriteit, zegt het IMF. Dit zal overheden, die hun budget tijdens de pandemie al zagen krimpen door financiële steunpakketten, veel geld kosten. Maar, zo waarschuwt het IMF, hoe langer overheden wachten met ingrijpen, hoe erger de effecten zullen zijn.

Het IMF adviseert overheden om de meest kwetsbaren in de samenleving bij te staan, bijvoorbeeld met subsidies. Zij zouden door de overheid gericht gesteund moeten worden om boodschappen en energie te kunnen (blijven) betalen. Het verlagen van alle prijzen remt de economie.

Vaccinatie en klimaatverandering

Het rapport roept overheden ook op gezamenlijk actie te ondernemen tegen klimaatverandering en pandemieën, nu en in de toekomst. Door de oorlog in Oekraïne is duidelijk geworden dat overheden alternatieve energiebronnen moeten aanboren.

Het IMF benadrukt dat landen er goed aan doen om in duurzame energie te investeren, om politiek meer onafhankelijk te zijn en op de lange termijn de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide te verminderen.

En voor de economische groei is het ook van belang dat landen niet opnieuw in lockdown moeten om het aantal besmettingen terug te dringen. Hierbij is wereldwijde vaccinatie van groot belang, zegt het IMF.