ANP

NOS Nieuws • gisteren, 23:53 Ophef om seksistische uitspraken leden Amsterdams studentencorps

Binnen het Amsterdams studentencorps is ophef ontstaan vanwege seksistische uitlatingen van een aantal mannelijke leden. Zij deden hun uitspraken in speeches tijdens een diner ter ere van een lustrumviering, zondagavond in Amsterdam.

De mannen en vrouwen van studentenvereniging ASC/AVSV hadden daarbij ieder hun eigen hal. Een stukje uit een van de toespraken bij het mannendiner is op de videowebsite Dumpert geplaatst. Daarin zegt de spreker letterlijk: "Als ik bedenk dat zij zich op zondag 24 juli in haar mooiste jurk naar de NDSM-werf gaat begeven is zij een..." waarop het mannelijk publiek roept "hoer".

Even verderop zegt de spreker "dat één ding heel belangrijk is, (...) dat vrouwen niks en niks meer zijn dan een..." waarop de aanwezigen opnieuw "hoer" roepen. Volgens stadsomroep AT5 besloten tientallen studentes daarop meteen te vertrekken.

Brief aan het bestuur

"We zijn klaar met dit seksisme", schrijft een groep vrouwelijke leden in een brief aan het bestuur. "Ronduit beledigend, beschamend en treurig." Zeker 270 leden zouden de brief hebben ondertekend.

De opstellers zeggen dat ze ook van meerdere bronnen delen van de andere speeches hebben vernomen. Zo zou een andere spreker vrouwen eveneens meermaals hoeren hebben genoemd en een derde spreker zou naar vrouwen hebben verwezen als 'sperma-emmers'.

Cultuurverandering

De brievenschrijvers wijzen erop dat het onderwerp cultuurverandering afgelopen jaar centraal stond en "er vele dialoogsessies hebben plaatsgevonden waarin seksuele intimidatie, 'machocultuur' en een gebrek aan algemeen respect centraal stonden".

"Wij horen de mannen al denken 'het is maar een grap'", staat verderop in de brief. "Volgens ons is de grap voorbij. Een jaar lang cultuurverandering etaleren, om vervolgens dit soort termen zelf uit te kramen en dat het nog wordt toegejuicht ook? Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?"

In de brief staat ook dat een van de mannelijke sprekers de cultuurverandering 'een façade' heeft genoemd. Verder zou een aantal sprekers een vooraanstaande functie hebben binnen het corps.

Rector van ASC/AVSV Heleen Vos heeft de gebeurtenissen "als schokkend en kwetsend" ervaren, schrijft ze in een brief waar AT5 uit citeert. "Ik keur deze gebeurtenissen persoonlijk en als rector van de vereniging ten zeerste af en ik betreur het dat ASC/AVSV opnieuw in een negatief daglicht is komen te staan." Persbureau ANP meldt dat Vos in dezelfde brief een onderzoek aankondigt naar de gebeurtenissen.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat ASC/AVSV in opspraak is. Vorig jaar werd de ontgroening voortijdig gestaakt na geweldsincidenten. Eerstejaars liepen letsel op na fysieke mishandeling, waaronder stompen, trappen en klappen in het gezicht. "Dit heeft niets met 'kennismaken' te maken", concludeerde het bestuur destijds.

Als straf werden de bestuursbeurzen voor de vereniging voor dat jaar ingetrokken door de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam.