Extreme ontgroeningen: 'Wel verandering, maar niet uit te bannen'

Een ouderejaars die op het hoofd van een eerstejaars ging staan, een in brand gestoken student, iemand die in een coma terechtkwam, een sterfgeval door alcoholvergiftiging. De lijst met uit de hand gelopen ontgroeningen is lang en gaat ver terug in de tijd.

Na de mishandeling van eerstejaars in Amsterdam heeft studentenvereniging ASC/AVSV een drastisch besluit genomen: de dispuutkennismakingstijd in de huidige vorm wordt voorgoed afgeschaft. Er mag pas weer iets als er genoeg vertrouwen is "in een goede organisatie onder veilige omstandigheden".

Is het besluit het begin van het einde van de ontspoorde ontgroening? Er is in ieder geval een cultuurverandering gaande, zeggen Denise van de Sant, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen waar 48 studentenverenigingen bij zijn aangesloten, en Liesbeth Mann, docent en onderzoeker sociale psychologie (Universiteit van Amsterdam).

Goede herinneringen

Ze wijst er wel op dat de incidenten vaak bij dezelfde disputen plaatsvinden. "Ik zit zelf bij een vereniging en we weten ook wel hoe het bij andere verenigingen gaat. Bij al die verenigingen is dit allang verleden tijd, slaan en schoppen. Als het toch gebeurt, is het buiten de senaat van de vereniging om."

Zelf heeft ze goede herinneringen aan de ontgroening die ze onderging bij de Utrechtse vereniging Veritas. "Natuurlijk is het spannend, vooral omdat je niet weet wat er gaat gebeuren en omdat je niemand kent. Maar er waren geen gewelddadige incidenten."