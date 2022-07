Internationale verontwaardiging over 'uiterst wrede' executies in Myanmar

De vier omgebrachte mannen werden in januari ter dood veroordeeld. Hun proces vond achter gesloten deuren plaats. Volgens de Myanmarese autoriteiten hebben ze "terreurdaden" gepleegd, zo zouden ze milities hebben ondersteund bij gevechten tegen het leger tijdens de militaire coup van vorig jaar.

Hoe Kyaw Min Yu, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung en Aung Thura Zaw ter dood zijn gebracht is niet bekendgemaakt. Eerder vonden executies in Myanmar plaats door ophanging. De laatst bekende executies in het land vonden eind jaren 80 plaats.

In de door het leger aangestuurde rechtbanken is sinds de putsch 117 keer de doodstraf opgelegd, zegt de Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).