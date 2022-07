AFP

Myanmar executeert voor het eerst in decennia vier activisten

Het militaire regime van Myanmar heeft vier prodemocratische activisten geëxecuteerd, melden staatsmedia. Een van hen was een partijgenoot van de vorig jaar afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi. Het is voor het eerst in decennia dat de doodstraf in het Zuidoost-Aziatische land is voltrokken.

Na de militaire staatsgreep in februari vorig jaar veroordeelde de junta in Myanmar tientallen burgers en activisten ter dood, maar tot nog toe waren er nog geen executies uitgevoerd. De vier mannen die nu zijn omgebracht, werden in januari al ter dood veroordeeld. Hun proces vond achter gesloten deuren plaats.

De militaire machthebbers van Myanmar kondigden vorige maand aan dat de vonnissen van de vier snel zouden worden voltrokken. Dat leidde tot grote internationale verontwaardiging. Zo spraken deskundigen van de Verenigde Naties van een "vileine poging om angst te zaaien". VN-chef António Guterres noemde het besluit van de junta een "flagrante schending van het recht op leven, vrijheid en veiligheid".

'Terreurdaden'

Volgens de Myanmarese autoriteiten zijn de vier mannen geëxecuteerd omdat ze "terreurdaden" hebben gepleegd. Ze zouden onder meer milities hebben ondersteund bij gevechten tegen het leger tijdens de militaire coup vorig jaar.

Zo werd de 41-jarige voormalige hiphopartiest Phyo Zeya Thaw, die voor de partij van Aung San Suu Kyi in het parlement heeft gezeten, door de junta beschuldigd van aanvallen op leden van het regime. Twee andere activisten die zijn terechtgesteld, waren veroordeeld omdat ze een vrouw zouden hebben vermoord van wie ze dachten dat ze een informant van de junta was.

Hoe de vier zijn gedood, is niet bekendgemaakt. Eerder vonden executies in Myanmar plaats door ophanging. De laatst bekende executies in het land waren eind jaren 80.

Staatsgreep

Sinds de staatsgreep vorig jaar woedt er in Myanmar een burgeroorlog tussen het leger en meerdere rebellengroeperingen. In de nasleep van de coup zijn naar schatting zeker 14.000 inwoners van het land gearresteerd wegens verzet tegen de militaire machthebbers, van wie er nog duizenden vastzitten.

Op 1 februari was het precies een jaar geleden dat het leger in Myanmar de macht greep. We maakten toen dit overzicht van de gebeurtenissen daarna:

De afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi zit sinds vorige maand in een isoleercel. De 77-jarige Nobelprijswinnaar zat al in de gevangenis, nadat ze vorig jaar door het leger was afgezet en onder huisarrest was geplaatst.

Onlangs werd Aung San Suu Kyi door een militaire rechtbank veroordeeld tot elf jaar cel wegens corruptie en opruiing. Mensenrechtenorganisaties en tegenstanders van het militaire regime spreken van een politiek schijnproces.

NOS-correspondent Mustafa Marghadi: "Het meest prominent zijn hiphop-artiest Phyo Zeya Thaw en Kyaw Min Yu (bijgenaamd Ko Jimmy). Die laatste was al democratie-activist sinds de studentenprotesten in de jaren 80. Hij was een van de leiders van de grootschalige protesten die vorig jaar uitbraken en zat meermaals in de gevangenis. Volgens de autoriteiten zijn de vier mannen geëxecuteerd omdat ze terreurdaden hebben gepleegd. 'Ko Jimmy' zou aanslagen hebben voorbereid tegen het leger en Phyo Zeya Thaw zou de opdracht hebben gegeven. De andere twee zouden informanten hebben doodgeschoten. Andere gevangenen zitten jaren in een dodencel. Er is geen reden gegeven voor waarom deze vier wel zijn geëxecuteerd Het lijkt erop dat ze demonstranten en het verzet angst willen inboezemen. Het leger lijkt gefrustreerd omdat ze het verzet maar niet op de knieën krijgen. De politieke gevangenen die nog vastzitten - dat zijn er zo'n 110 - zullen nu terecht bang zijn dat ze ook zullen worden geëxecuteerd."