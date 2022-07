AFP

NOS Nieuws • vandaag, 13:22 • Aangepast vandaag, 13:48 Songfestival volgend jaar in VK, in samenspraak met winnaar Oekraïne

Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Verenigd Koninkrijk en niet in Oekraïne. De BBC en de organisatie van publieke omroepen EBU melden dat het VK de organisatie van het winnende land overneemt. Nog niet bepaald is in welke Britse stad het Songfestival zal plaatsvinden.

Het VK werd in de afgelopen editie tweede. "We zijn de BBC heel dankbaar dat ze het Eurovisie Songfestival 2023 in het VK wil organiseren", zegt Martin Österdahl van de organisatie. De Britse omroep zal samen met de Oekraïense publieke omroep, UA: PBC, ervoor zorgen dat er een Oekraïense tint aan de wedstrijd wordt gegeven. Oekraïne gaat automatisch door naar de finale, samen met vijf andere landen, de grootste geldschieters.

Traditie

Dit jaar won de Oekraïense band Kalush Orchestra het festival met het nummer Stefania. Het is traditie dat het winnende land de volgende editie organiseert. Na de overwinning in Turijn sprak de omroep UA:PBC de wens uit om het evenement te organiseren. President Zelensky had hoop dat hij de deelnemers van de volgende editie in een bevrijd Oekraïne kon ontvangen.

Maar vorige maand werd omwille van de oorlog en de veiligheid van de deelnemers al bepaald dat het Songfestival niet in Oekraïne gehouden kon worden. Toen werd de mogelijkheid al geopperd dat de wedstrijd in het VK zou plaatsvinden. Glasgow en Manchester hebben al interesse getoond, schrijft de BBC.

Zo won de band het Songfestival:

1:22 Oekraïne wint Eurovisie Songfestival 2022