Het Songfestival wordt volgend jaar niet in Oekraïne gehouden. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU), die verantwoordelijk is voor de organisatie, bekendgemaakt.

Dit jaar won de Oekraïense band Kalush Orchestra het festival met het nummer Stefania. Het is traditie dat het winnende land de volgende editie organiseert, maar gezien de oorlog is de veiligheid tijdens het evenement niet te garanderen, is de conclusie van de EBU.

Na de overwinning in Turijn sprak de Oekraïense omroep UA:PBC de wens uit om het evenement te organiseren. President Zelensky had zelfs hoop dat hij de deelnemers van de volgende editie in een bevrijd Oekraïne zou kunnen ontvangen, evenals de winnaars.

Er wordt nu gekeken of het evenement kan worden gehouden in het Verenigd Koninkrijk, dat tweede werd. De BBC zou het festival dan organiseren. "We willen graag dat de overwinning van Oekraïne terug te zien is in de shows van volgend jaar. Dat is een prioriteit voor ons in onze besprekingen met de uiteindelijke gastheren", schrijft EBU op de website.

De clip van het nummer Stefania is opgenomen in de verwoeste steden Hostomel, Irpin, Boetsja en Borodjanka: