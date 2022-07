Tegenwind drukt omzet en winst van Philips, aandeel hard onderuit

Philips heeft het afgelopen kwartaal minder omzet en winst geboekt. De slechtere prestaties waren onder meer het gevolg van maandenlange covid-lockdowns in China waardoor fabrieken stillagen, de hoge inflatie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In Amsterdam ging het aandeel in het eerste uur van de handel ruim 10 procent omlaag.