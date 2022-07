ANP

NOS Nieuws • vandaag, 09:25 • Aangepast vandaag, 10:58 Universiteiten tegen internationale studenten: blijf weg als je geen kamer hebt

Verschillende universiteiten roepen internationale studenten op niet naar Nederland te komen als ze voor het nieuwe studiejaar geen kamer gevonden hebben. De VU en de UvA geven dit advies nu voor het eerst, schrijft Het Parool. Amsterdam heeft te weinig kamers om internationale studenten te huisvesten.

De afgelopen twee jaar hadden studenten nog de mogelijkheid om tijdelijk in hostels of vakantieparken te bivakkeren die door corona leegstonden. Nu is dat geen optie meer.

De universiteiten in Eindhoven, Utrecht en Maastricht deden de afgelopen weken een soortgelijke oproep. De Universiteit Utrecht hoopt hiermee te voorkomen dat studenten in tenten of een duur hotel terechtkomen. Ook de universiteiten in Nijmegen en Groningen adviseren studenten om thuis te blijven als ze niet voor augustus een kamer hebben bemachtigd.

Het kamertekort voor internationale studenten speelt al jaren. Kamerloze studenten sliepen in steden als Tilburg, Groningen en Amsterdam ook voor de coronacrisis al noodgedwongen in tenten en op campings. In 2019 riep de Universiteit Leiden internationale studenten voor het eerst op niet naar de studentenstad te komen als ze geen kamer hadden geregeld.

Meer internationale studenten

Nederlandse universiteiten staan onder druk door het toenemend aantal studenten. Ook het aantal internationale studenten blijft toenemen. In het studiejaar 2021-2022 volgden in totaal 115.000 studenten uit het buitenland een opleiding in Nederland, ruim 11.000 meer dan in het jaar ervoor.

Op de Amsterdamse universiteiten komen een kwart van de studenten uit het buitenland. De Universiteit Maastricht heeft met 56 procent het hoogste percentage.

Tekort aan kamers

Naar verwachting neemt het tekort aan studentenwoningen in de komende jaren toe. Vorig jaar meldde het kennisplatform Kences dat het tekort aan studentenwoningen met 20 procent was gestegen. In totaal waren er 26.500 woningen te weinig.

Er wordt wel bijgebouwd, maar dat is niet genoeg om alle studenten te huisvesten. Het tekort is voor een groot deel toe te schrijven aan het toenemende aantal internationale studenten in Nederland.