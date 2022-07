EPA

NOS Nieuws • gisteren, 22:19 'Liefde voor Chadwick' in veelbekeken trailer van vervolg Black Panther

Na het enorme succes van superheldenfilm Black Panther uit 2018 komt eind dit jaar een vervolg uit. De trailer van Black Panther: Wakanda Forever werd vandaag gepresenteerd op de beurs Comic-Con in San Diego, het walhalla voor liefhebbers van stripboeken en superhelden.

Binnen een dag bekeken 12 miljoen mensen de trailer:

De film speelt zich af in het fictieve Afrikaanse land Wakanda en wordt geproduceerd door Marvel Studios, een dochteronderneming van Disney, die films maakt over de personages uit Marvel-stripboeken.

In deel 1 vertolkte Chadwick Boseman de hoofdrol van koning T'Challa, beter bekend als Black Panther. Boseman overleed in 2020 op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Bij de presentatie van de trailer van Black Panther: Wakanda Forever zei regisseur Ryan Coogler dat het productieteam "onze liefde voor Chadwick" in de film heeft gestopt. In de trailer is Bosemans gezicht te zien op een muurschildering.

Hoe de familie van hoofdpersoon T'Challa probeert om te gaan met het verlies staat centraal in de trailer. Verder wordt er weinig prijsgegeven over de inhoud van de film.

Het eerste deel, Black Panther, bracht in de Verenigde Staten meer dan een miljard dollar op. In Nederland zagen alleen al in de eerste week 250.000 mensen de film in de bioscoop. Waarom de film uniek is als blockbuster, leggen we uit in dit artikel.

"In Marvelfilms wordt altijd wel gezegd wie de nieuwe vijand is of hoe de wereld verandert. Dat er nu weinig wordt onthuld kan positief zijn, want een verrassing, maar ook negatief", zegt filmhistoricus en -journalist Omar Larabi. "Filmcritici krijgen soms maar kort de tijd om te recenseren, omdat producenten hun oordeel niet mee willen laten tellen." Het kan volgens de filmkenner dan ook "veel kanten" op gaan met het vervolg op de kaskraker.

Nieuwe Black Panther?

De eerste film had een vrijwel geheel zwarte cast en werd onder meer daarom geprezen. "Er is geen overschot aan zwarte superhelden, eerder omgekeerd: je ziet dat zwarte personages nog erg vaak de bad guy zijn", zegt Larabi. "Eigenlijk is representatie helemaal niet zo'n moeilijk concept, je ziet iemand die enigszins op je lijkt en je voelt je vertegenwoordigd. Bij andere Marvelfilms zie je hetzelfde effect, zoals die over een Pakistaans-Amerikaanse tiener".

In de nieuwe film die in november uitkomt, spelen Angela Bassett, Martin Freeman, Tenoch Huerta, Lupita Nyong'o en Letitia Wright een rol. Acteur Daniel Kaluuya is niet in deel 2 te zien. Dat vindt Larabi nadelig. "Volgens mij is dat geen goed teken. Hij is een van de beste acteurs van het moment." Kaluuya acteerde ten tijde van de opnames van Black Panther: Wakanda Forever in een andere film.

Larabi vindt het goed dat in de trailer gezegd wordt dat Black Panther er niet meer is. "Ik zou het niet heel erg vinden als iemand in zijn voetstappen treedt. Het zou mij ook niet verbazen als hij ooit weer terugkomt."