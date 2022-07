Dijkgraaf: vanaf najaar meldpunt voor bedreigde wetenschappers

"Wetenschappers moeten veilig hun werk kunnen doen en zich vrij voelen hierover het gesprek met de samenleving aan te gaan", zegt Dijkgraaf in de krant. Hij vindt dat er te weinig oog is voor de veiligheid van wetenschappers.

Bedreiging na publiek optreden

Het College voor de Rechten van de Mens pleitte vorige maand ook al voor betere bescherming van wetenschappers en andere deskundigen die in de media verschijnen. In het jaarverslag over 2021 concludeerde de organisatie dat deelname aan het publieke debat steeds onveiliger wordt.

In 2021 kwam uit een enquête van de wetenschapssite voor het hoger onderwijs ScienceGuide naar voren dat 43 procent van de deelnemende wetenschappers na een publiek optreden in de afgelopen vijf jaar is bedreigd, uitgescholden of op een andere manier is geïntimideerd.