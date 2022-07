AFP

NOS Nieuws • vandaag, 16:24 Overwinning voor prins Harry in zaak afdwingen Britse beveiliging

De Britse prins Harry heeft een overwinning geboekt in zijn strijd om politiebescherming af te dwingen bij privébezoeken aan Groot-Brittannië. Vandaag heeft het Hooggerechtshof in zijn voordeel geoordeeld: er komt een hoorzitting over het besluit om Harry die beveiliging niet te bieden. Dat is bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met de gang naar het Hooggerechtshof hoopt Harry het alsnog voor elkaar te krijgen.

De kleinzoon van koningin Elizabeth nam in januari 2020 afstand van zijn officiële rol binnen het koningshuis. In dat jaar verhuisde hij ook naar de Verenigde Staten met zijn gezin, waarna hij geen recht meer had op politiebescherming.

Hoewel Harry heeft aangeboden zelf kosten voor beveiliging te betalen, weigert de regering deze beveiliging te faciliteren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil geen informatie van inlichtingendiensten delen met externe beveiligers, en als prins Harry zelf zou betalen voor beveiliging moet hij daarvoor particuliere diensten inhuren.

Achtervolgd door paparazzi

In 2021 was er een incident waarbij de auto van de prins achtervolgd werd door paparazzi. De prins zou overeenkomsten hebben gezien met de dood van zijn moeder, prinses Diana, in 1997. Die kwam in Parijs om het leven toen haar auto op hoge snelheid crashte in een tunnel, terwijl ze door persfotografen werd achtervolgd.

Prins Harry woont nog steeds met zijn gezin in Californië. Samen met zijn vrouw Meghan heeft hij een zoon en dochter.

Het is nog onbekend wanneer de hoorzitting wordt gehouden.