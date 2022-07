ANP

NOS Nieuws • vandaag, 19:02 Geldautomaten deze zomer vaker buiten gebruik vanwege personeelstekort

Geldautomaten van Geldmaat kunnen in de zomerperiode vaker buiten gebruik zijn vanwege onder meer een personeelstekort bij geldtransportbedrijf Brink's. Daarvoor waarschuwen beide bedrijven vandaag.

Brink's en Geldmaat maken op basis van eerdere stortingen en opnames van mensen voorspellingen wanneer en op welke plekken pieken ontstaan in het gebruik van de geldautomaten. Vanwege het afgenomen gebruik van de automaten in de coronacrisis is het nu echter lastig te voorspellen waar pieken ontstaan.

Niet op tijd

De twee bedrijven verwachten dat in de zomer meer geld uit de muur wordt gehaald. "Normaliter weten we deze pieken goed op te vangen, maar door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om op korte termijn extra personeel in te zetten", zegt Bas Rodenberg, directeur van Brink's in Nederland.

Hierdoor kunnen medewerkers mogelijk niet op tijd een automaat vullen die leeg is, waardoor die tijdelijk buiten gebruik is. De twee bedrijven adviseren mensen om via de locatiewijzer te bekijken welke automaten in gebruik zijn.

Rodenberg zegt dat zijn bedrijf er samen met Geldmaat voor zorgt dat tijdens de drukte geldautomaten voldoende bevoorraad worden. "Maar voorkomen van piekbelasting is niet altijd mogelijk en er blijven altijd andere oorzaken die niet te voorzien zijn, zoals een technische storing."

Steeds minder geldautomaten

In Nederland staan steeds minder geldautomaten. Ten opzichte van 2,5 jaar geleden is het aantal geldautomaten met een derde afgenomen. De Nederlandse Bank heeft met banken afgesproken dat 99,76 procent van alle mensen binnen een straal van 5 kilometer een geldautomaat moeten hebben. Die landelijke norm wordt echter in vijf provincies niet gehaald.

Ook zijn geldautomaten na 23.00 uur vaak uitgeschakeld. In 2020 is afgesproken dat de meeste geldautomaten tussen 23.00 uur en 06.00 uur uitgeschakeld worden om plofkraken te voorkomen. Alleen in uitgaansgebieden zijn de automaten open tot 02.00 uur.