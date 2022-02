Honderden geldautomaten voorgoed gesloten; andere blijven 's nachts dicht

Wie geld wil pinnen, kan daarvoor bij minder geldautomaten terecht en moet rekening houden met krappere openingstijden. De banken hebben afgelopen jaar opnieuw honderden automaten gesloten. Ten opzichte van 2,5 jaar geleden is het aantal geldautomaten met een derde afgenomen.

Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat er nog 4916 geldautomaten in Nederland zijn. Dat zijn er 879 minder dan een jaar eerder. Veel bankfilialen sluiten en de overgebleven filialen doen hun geldautomaten weg.

Daarnaast zijn de openingstijden van de geldautomaten verkleind. Tussen 23.00 uur en 06.00 uur zijn de meeste automaten uitgeschakeld. Die sluitingstijd werd eind 2020 ingevoerd als tijdelijke maatregel tegen plofkraken, maar die is nu omgezet in een definitieve maatregel. Alleen automaten in uitgaansgebieden blijven open tot 02.00 uur.

"We hebben gezien dat de nachtsluitingen in combinatie met veiligheidsmaatregelen heel effectief zijn tegen plofkraken. Dat houden we vast", zegt Peggy Corstens, operationeel directeur van Geldmaat. Ze zegt dat het geen maatregel is om het gebruik van contant geld te ontmoedigen. "We willen juist zorgen dat contant geld beschikbaar is. Het is spijtig dat het nodig is, maar anderzijds is de behoefte om 's avonds laat geld op te nemen niet groot."

Geldmaatwinkel

Geldmaat heeft afgelopen jaar de exploitatie van de automaten overgenomen van de banken. Het is volgens de operationeel directeur logisch dat er minder geldautomaten in het land zijn. "Het gebruik van contant geld is gedaald en gaat naar verwachting nog verder dalen. Daar waar mogelijk halen we ze weg waar er te veel staan. En waar er te weinig geldautomaten staan, zetten we ze neer", zegt Corstens.