Twintig jaar euro, maar gebruik daalt (vooral in Nederland) snel

De Europese Centrale Bank heeft besloten om aan een nieuw ontwerp van de biljetten te werken. De bruggen en poorten die nu op de biljetten staan, gaan waarschijnlijk verdwijnen. Een groep experts buigt zich over een mogelijk nieuw ontwerp. Uit elk land zit er één expert bij, voor Nederland is dat de Britse Alice Twemlow, onder meer bijzonder hoogleraar visuele cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Rivaliteit

"We hebben ze niet gezegd wat niet mag, alles mag", zegt Roos. Het zal niet makkelijk worden om het in de eurolanden eens te worden over een nieuw ontwerp. De Oostenrijkse kunstenaar Robert Kalina ontwierp de originele eurobankbiljetten en vreest rivaliteit tussen landen.

Volgens Kalina is er bewust gekozen voor neutrale illustraties van ramen, poorten en bruggen die niet zijn te koppelen aan specifieke landen. "De vraag is of mensen nu wel bijvoorbeeld beroemdheden kunnen accepteren die op biljetten worden vertegenwoordigd", zei hij in een interview met het Franse persbureau AFP.

Het gaat nog wel even duren voordat de nieuwe biljetten uit de geldautomaat rollen. De voorstellen die de experts doen, worden aan het publiek voorgelegd. Daarna neemt de Europese Centrale Bank in 2024 een besluit en moet nog worden bepaald wanneer ze in omloop komen.