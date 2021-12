Euro-bankbiljetten krijgen nieuw uiterlijk en burger mag meedenken

De euro-bankbiljetten krijgen een nieuw uiterlijk. De Europese Centrale Bank (ECB) wil in 2024 het definitieve ontwerp hebben gekozen en is van plan om mensen uit alle eurolanden daarover te laten meedenken.

"Na twintig jaar is het tijd om het uiterlijk van onze bankbiljetten opnieuw te bekijken en ze herkenbaarder te maken voor alle Europeanen van alle leeftijden en achtergronden", zegt ECB-president Christine Lagarde.

Sinds de oprichting van de euro is het ontwerp van de bankbiljetten niet aangepast. Wel zijn er nieuwe series gekomen, met bijvoorbeeld andere echtheidskenmerken.

Nu nog bruggen en poorten

Op de voorzijde van de eurobiljetten staan nu nog ramen en poorten, om "de geest van openheid en samenwerking in Europa" te symboliseren. Op de achterkant staan bruggen, die symbool staan voor de communicatie tussen burgers.

Alle bouwwerken zijn bedacht en dus niet daadwerkelijk in Europa te vinden. Wel zijn ze geïnspireerd op bouwstijlen door de eeuwen heen.

Expert uit elk land

De ECB wil door middel van focusgroepen inwoners van de Europese Unie vragen hoe zij vinden dat de nieuwe biljetten eruit moeten zien. Een adviesgroep dient vervolgens een shortlist in met mogelijke thema's.

In die adviesgroep zit voor elk elk euroland een expert, die is voorgedragen door de nationale centrale banken. Voor Nederland is dat Alice Twemlow, zij is onder meer bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en geeft les aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.

Nadat de thema's zijn gekozen mag iedereen er commentaar op leveren. Vervolgens wordt een designwedstrijd uitgeschreven, en dan mag wederom het publiek meebeslissen over de inzendingen. De raad van bestuur van de ECB beslist uiteindelijk in 2024 over het definitieve ontwerp.

Wanneer de nieuwe bankbiljetten in omloop worden gebracht, is nog onbekend.