Friezen en Groningers moeten het verst voor de pinautomaat

Zo zijn de cijfers tot stand gekomen

Om na de gaan of norm van Geldmaat gehaald wordt, heeft Omroep Gelderland de postcodes van alle Geldmaat-automaten per mei 2022 opgevraagd. Op basis van die postcodes zijn de locaties van de automaten bepaald. Vervolgens is voor alle ruim 460.000 postcodes in Nederland berekend hoe ver het hemelsbreed is nar de dichtstbijzijnde Geldmaat. Met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2020 over het aantal inwoners per postcode is berekend hoeveel inwoners er meer dan 5 kilometer van een Geldmaat wonen.