Taak- en celstraffen geëist tegen tiental voor explosie carbidkanon in Joure

Door de ontploffing liepen huizen en een hotel in de nabije omgeving forse schade op. Niemand raakte gewond, maar de schade liep in de tienduizenden euro's. Zo waren veel ruiten van het hotel gesneuveld. Volgens de eigenaar kostte het herstel 20.000 euro.

Ook de advocaat van de verdachten zegt dat er geen sprake was van opzet, maar van een dom ongeluk. "Ze wilden het kanon afschieten in het park, maar door een onverklaarbare oorzaak is het anders gelopen."

Justitie gaat wel uit van opzet

Volgens de officier van justitie was er wel degelijk sprake van opzet. "Er was een gezamenlijk plan. De verdachten doen vlak voor de explosie de handen voor de oren en gaan op veilige afstand staan. Bovendien beginnen ze te filmen, omdat ze iets verwachten. Ze hebben willens en weten de explosie veroorzaakt."

Volgens de officier was er geen sprake van een ongeluk maar van "doelbewust en gevaarlijk handelen". "Het is een wonder dat het bij materiële schade is gebleven, het had zomaar anders kunnen aflopen."