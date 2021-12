Tien mensen vervolgd voor ontploffing carbidkanon in Joure

Het Openbaar Ministerie vervolgt tien mensen die betrokken waren bij een ontploffing van een carbidkanon in het centrum van Joure, op Oudejaarsavond van vorig jaar. Door de ontploffing raakten huizen en een hotel in de nabije omgeving zwaar beschadigd.

Niemand raakte gewond, maar de schade liep in de tienduizenden euro's. Meteen na het incident meldden twaalf betrokkenen, mannen tussen de 21 en 28 jaar, zich bij de politie. Ze zeiden dat het carbidkanon per ongeluk was afgegaan.

De politie onderzocht wat zich die avond heeft afgespeeld. Op grond daarvan is volgens het OM vast komen te staan dat de ontploffing met opzet is veroorzaakt. "Het OM ziet een bewuste en nauwe samenwerking tussen tien verdachten: drie inzittenden van de auto die het carbidkanon voorttrok en zeven mensen op de brug", meldt justitie.

Volgend jaar moeten de tien verdachten zich voor de rechtbank in Leeuwarden verantwoorden, meldt Omrop Fryslân. Er is nog geen datum bekend.